Na zijn vertrek uit de Formule 1, eind 2020, vond Romain Grosjean onderdak in de Verenigde Staten. De oud-coureur van Renault/Lotus en Haas debuteerde in 2021 via een samenwerking tussen Dale Coyne Racing en Rick Ware Racing in de IndyCar Series. In de jaren daarna reed Grosjean voor achtereenvolgens Andretti Autosport en Juncos Hollinger Racing, maar vorig jaar ontbrak hij op de IndyCar-grid en kwam hij uit in het IMSA-kampioenschap.

Voor dit IndyCar-seizoen, dat dit weekend is begonnen in de straten van St. Petersburg, Florida, keert Grosjean terug bij zijn eerste werkgever Dale Coyne Racing. De 39-jarige Fransman is dol op de IndyCar en is dan ook blij terug te zijn. "Het is een kampioenschap waar ik van hou en waarin ik altijd veel plezier heb gehad", vertelt hij aan Off Track. "Dale is een persoonlijkheid die ik enorm waardeer, of van wie ik houd — ik weet niet wat het juiste woord is."

"Ik ben blij dat ik hier weer terug ben", refereert Grosjean aan Dale Coyne Racing, waar hij teamgenoot is van de Noor Dennis Hauger. "We hebben een goed team. Ik kijk ernaar uit om samen te racen met Dennis — ik denk dat hij een heel snelle jonge coureur is — en om het maximale te halen uit mijn laatste jaren in de eenzitters."

Vergelijking met F1

Grosjean kwam ooit als een groot talent naar de Formule 1, maar slaagde er niet in een Grand Prix te winnen. In 179 Grand Prix-starts eindigde hij tien keer op het podium, met twee tweede plaatsen (Canada-2012 en VS-2013) als hoogtepunt. Hij mist de F1 niet, aangezien de IndyCar hem nog veel plezier biedt. "Het grootste verschil is dat je in de Formule 1 probeert om helemaal niet te glijden en om zo vroeg mogelijk op het gas te gaan voor zoveel mogelijk snelheid bij het uitkomen van de bochten. Je hebt 1.000 pk die je vooruit stuwen, dus daar win je je rondetijd."

"In de IndyCar is dat iets anders", vervolgt Grosjean zijn vergelijking tussen beide kampioenschappen. "Hier draait het meer om de snelheid bij het insturen van de bocht, de minimumsnelheid in de bocht en om, op het moment dat het weer kan, weer op het gas te gaan om goed uit de bocht te komen. Qua rijden is dat het grootste verschil met de Formule 1."

Grosjean stelt zelfs dat de IndyCar het op sommige plekken zou winnen van de Formule 1. "Mijn favoriete aspect aan de IndyCar is hoe goed de auto’s omgaan met langzame bochten op stratencircuits, dankzij de dempers die we hebben en de grip waarover we beschikken", aldus Grosjean, om vervolgens Monaco als voorbeeld te nemen. "Als we kijken naar de laatste bocht daar, dan zou een IndyCar daar veel sneller zijn dan een Formule 1-auto."