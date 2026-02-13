Overslaan naar hoofdinhoud

IndyCar

Grosjean keert terug in IndyCar Series, tekent bij Dale Coyne

Romain Grosjean keert na een jaar afwezigheid terug in de IndyCar Series. De Fransman rijdt komend seizoen voor Dale Coyne Racing, het oude team van Rinus van Kalmthout.

Mike Mulder
Bewerkt:
Romain Grosjean, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean keert in 2026 terug als fulltime rijder in de IndyCar Series. Hij bestuurt komend jaar de #18 Honda van Dale Coyne Racing, de laatste vaste zitplaats die nog openstond voor het nieuwe seizoen en het oude stoeltje van Rinus VeeKay. De aanstelling komt niet helemaal uit de lucht vallen. Grosjean testte onlangs al met het team tijdens de preseason-test op Sebring.

De 39-jarige coureur Fransman, geboren in Genève, startte 179 Grands Prix in de Formule 1 voor Lotus en Haas en behaalde tien podiumplaatsen. Na zijn zware ongeluk in Bahrein eind 2020 zei hij de koningsklasse vaarwel om in 2021 zijn debuut te maken in de IndyCar. Hij reed in zijn eerste jaar het grootste deel van het seizoen in een samenwerking tussen Coyne en Rick Ware Racing en pakte drie podiums.

Lees ook:

Voor de seizoenen 2022 en 2023 sloot hij zich aan bij Andretti, waar hij nog eens drie podiumplaatsen toevoegde. Beide jaren eindigde hij als dertiende in het kampioenschap. Na het afscheid bij Andretti maakte hij in 2024 de overstap naar Juncos Hollinger Racing. Daar behaalde hij een vierde plaats als beste resultaat en sloot hij het jaar af als zeventiende in de eindstand.

Vorig jaar ontbrak Grosjean volledig op de IndyCar-grid, waardoor sommigen dachten dat zijn Amerikaanse avontuur voorbij was. Hij reed in het IMSA SportsCar Championship, waar hij met een Lamborghini GTP-auto uitkwam voor Automobili Lamborghini Squadra Corse.

Romain Grosjean

Romain Grosjean

Photo by: Michael L. Levitt/Lumen via Getty Images

Nu is hij dus terug in de IndyCar Series, bij Dale Coyne Racing. Dat team nam eind vorig jaar afscheid van de coureurs VeeKay en Jacob Abel. Eerder werd al Dennis Hauger aangetrokken als vervanger van Abel en nu is dus Grosjean gecontracteerd. "Ik kan niet onder woorden brengen hoe enthousiast we zijn om Romain Grosjean te verwelkomen, zowel bij het raceteam als bij Bitcoin MAX als eerste wereldwijde merkambassadeur", zei Bitcoin CEO Milton Todd Ault in een verklaring namens het team. "Romain is de perfecte internationale vertegenwoordiger voor het merk. Zijn verhaal en professionaliteit belichamen waar wij voor staan."

Lees ook:

