De crash die Grosjean zijn bijnaam opleverde: "Hij lag huilend op de grond"

De botsing tussen Romain Grosjean en Mark Webber tijdens de Japanse Grand Prix van 2012 werd een bepalend moment in de Formule 1-loopbaan van de Fransman. Na die crash en het startongeluk dat hem een maand eerder op Spa-Francorchamps overkwam en hem een schorsing opleverde, stond Grosjean te boek als brokkenpiloot.

Romain Grosjean, Lotus E20 wordt gelanceerd over de top van Fernando Alonso, Ferrari F2012 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Webber reed indertijd bij Red Bull Racing en startte de race vanaf de eerste rij, naast polesitter en teamgenoot Sebastian Vettel. De Australiër had een slechte start en viel terug tot achter Sauber-coureur Kamui Kobayashi. In bocht 2 werd zijn rechterachterkant geraakt door Grosjean, waarna hij spinnend in het gras belandde. Uiteindelijk kon Webber doorrijden en werd hij nog negende, maar zijn kampioenskansen waren definitief om zeep. Het leidde tot een woedeuitbarsting waarin Webber de Lotus-coureur een 'first-lap nutcase' noemde en suggereerde dat de jonge Fransman opnieuw geschorst moest worden.

Ayao Komatsu - nu teambaas van Haas F1 - was destijds race-engineer van de 26-jarige Grosjean, maar zelf ook pas 30 jaar oud. Hij erkent nu dat hij te jong was om goed met emotionele nasleep om te gaan. In de High Performance Podcast gaat hij terug naar die bewuste dag op 7 oktober 2012. "Mark Webber kwam na de race Romain zijn kamer binnen, sloeg en schopte tegen de paneelmuurtjes en stormde weer weg. En Romain lag huilend op de vloer."

“Als ik Romain was geweest, zelfs als ik fout zat, en iemand zou mijn hele kamer kort en klein slaan, dan zou ik hem eruit gooien", blikt Komatsu terug. "Maar hij kon dat niet. En in die emotionele toestand wist ik niet wat de beste manier was om hem te helpen. Ik wist niet wat ik moest doen."

Ayao Komatsu and Romain Grosjean Photo by: Andrew Ferraro

Op de vraag wat hij destijds tegen Grosjean zei om hem gerust te stellen, antwoordt Komatsu: "Dat is juist het probleem. Ik kon niet echt iets zinnigs zeggen. Met meer levenservaring had ik het anders aangepakt. Dan had ik samen met hem door die problemen kunnen gaan. Dat had een groot verschil kunnen maken. Nu weet ik dat, maar toen kon ik het niet."

De twee bleven samenwerken bij Lotus en vertrokken uiteindelijk ook gezamenlijk naar Haas F1. Ook na het beëindigen van zijn F1-carrière hielden Grosjean en Komatsu contact. "Toen ik Romain een paar jaar geleden in Interlagos weer sprak, zei ik tegen hem dat ik het gevoel had dat ik hem had laten vallen, omdat ik hem toen niet kon helpen. Niet alleen in Suzuka, maar ook bij andere incidenten", kijkt Komatsu terug. "Maar Romain zei: 'Ayao, we zijn samen opgegroeid. Ik zou de Ayao van toen niet willen ruilen voor iemand met vijf jaar extra ervaring. Ik zou niets veranderen.' Romain is een geweldige kerel, maar ik wou nog steeds dat ik meer had kunnen doen."

Grosjean begon in die periode met begeleiding van een sportpsycholoog, iets wat hij later aanwees als cruciaal voor verbeteringen in zijn aanpak en mentale gezondheid. In zijn Formule 1-loopbaan behaalde hij uiteindelijk tien podiumplaatsen, al bleef een overwinning uit.