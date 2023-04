Toyota domineerde de 1000 Mijl van Sebring. Het was uiteindelijk de Toyota GR010 Hybrid met startnummer 7, bestuurd door Mike Conway, Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez, die er met de overwinning vandoor ging ten koste van de Toyota met startnummer 8, die twee seconden later over de streep kwam. Hoewel die strijd spannend was, was het gat achter de Toyota's enorm. Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen werden derde in de Ferrari 499P, op twee ronden achterstand.

Buemi stelt dat deze marge van Toyota ten opzichte van de concurrentie geen representatief beeld van de daadwerkelijke verhoudingen in de Hypercar-klasse geeft. De 6 uur van Portimao van dit weekend zou wat dat betreft wél een goed beeld moeten geven, denkt de Zwitser. "Het leek veel omdat we uiteindelijk met een marge van twee ronden wonnen", zegt Buemi. "Maar we kregen geen drive-through, maakten geen fouten in de strategie of in het verkeer en hadden geen contact. Na acht uur leek het een groot gat, maar dat was qua rondetijden niet het geval." Want, zo wijst Buemi met name naar Fuoco, de Ferrari 499P 'zat erg dichtbij' voor wat betreft rondetijden. "Maar wij waren wat constanter", aldus de teamgenoot van Brendon Hartley en Ryo Hirakawa.

Volgens Buemi gaf Sebring een verkeerd beeld van de verhoudingen omdat het circuit unieke kenmerken heeft. "Sebring is een bijzonder circuit, ik weet niet zeker of we een duidelijk beeld hebben van waar iedereen qua performance staat. Portimao zal ons een veel duidelijkere indicatie geven", weet de voormalig Formule 1-coureur zeker. "We moeten ook niet vergeten dat [veel van] onze concurrenten nieuw zijn in dit kampioenschap en elke race zal een steile leercurve zijn. Ze zullen beter en beter worden", blijft hij op zijn hoede voor teams als Ferrari, Porsche en Peugeot.

Buemi verwacht dat met name AF Corse Ferrari, dat op Sebring verrassend genoeg de pole-position veroverde, het Toyota dit seizoen lastig kan maken. "Na Sebring kunnen we wel stellen dat Ferrari de grootste bedreiging vormt. Ze waren erg snel en hebben een goede betrouwbaarheid. Ik was zeer onder de indruk van hen."

Het is volgens Buemi lastig om een voorspelling te doen voor de 6 uur van Portimao, aangezien er vanaf dit weekend een aangepaste Balance of Performance (BoP) van kracht gaat. Voor het seizoen werden er al twee verschillende BoP's gepresenteerd: één voor Sebring en één voor de drie daaropvolgende races, inclusief de 24 uur van Le Mans op 10 en 11 juni.

De tweede ronde van het WEC begint vrijdag 14 april met de vrije training die om 10.30 uur lokale tijd, 11.30 uur Nederlandse tijd, begint. De 6 uur van Portimao begint zondag 16 april om 13.00 uur Nederlandse tijd.