Lamborghini vanaf 2024 naar topklasse van WEC en IMSA met LMDh

Het afgelopen jaar liet Lamborghini Squadra Corse-baas Giorgio Sanna meerdere keren doorschemeren het merk de intentie had om een prototype te ontwikkelen voor de nieuwe LMDh-categorie, die in 2023 van start gaat in zowel het World Endurance Championship als het IMSA SportsCar Championship. Dinsdag heeft Lamborghini die intentie kracht bijgezet door aan te kondigen dat het in 2024 debuteert in de hoogste klasse van de langeafstandsracerij. Daarmee gaat de Italiaanse sportwagenfabrikant voor het eerst een gooi doen naar de algemene zege in klassiekers als de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Daytona.

Over de technische partners voor het project heeft Lamborghini nog niets bekendgemaakt, maar het is wel duidelijk dat men gebruik gaat maken van een LMP2-chassis van de Franse fabrikant Ligier Automotive. De bevestiging daarvan wordt in juli verwacht, op het moment dat er waarschijnlijk ook duidelijkheid komt over de configuratie van de verbrandingmotor van Lamborghini. De toetreding tot de LMDh-klasse komt naast het huidige autosportprogramma van het merk, dat al actief is in diverse GT3-kampioenschappen.

“Deze stap naar de hoogste klasse van de sportscars is een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf”, zegt Lamborghini-voorzitter en CEO Stephan Winkelmann. “We gaan ons meten met de allerbesten op het meest veeleisende toneel. Aan de ene kant geeft dit nog meer zichtbaarheid aan ons succesvolle autosportprogramma, maar het geeft ons ook de kans om toekomstige technologieën te testen: onze LMDh-prototypen gaan onze meest geavanceerde laboratoria op vier wielen worden.”

Zevende fabrikant met LMDH-prototype

Lamborghini is de zevende autofabrikant die een LMDh-prototype aan het ontwikkelen is, eerder kondigden Audi, Porsche, Acura, BMW, Cadillac en Alpine dat al aan. Het project van Audi is echter gepauzeerd en mogelijk wordt daar de stekker zelfs helemaal uit getrokken. Het zou voor Lamborghini voor de hand liggen om zich aan te sluiten bij het gezamenlijke LMDh-project van Porsche en Audi, die eveneens onderdeel zijn van de VW Group en samen met Multimatic Motorsport een bolide ontwikkelen. Dat leek aanvankelijk ook te gebeuren, maar uiteindelijk is besloten om toch met Ligier in zee te gaan. Ook die keuze is goed te verklaren: voor de GT3-bolides werkt Lamborghini samen met HP Composites, dat net als Ligier onderdeel is van de Everspeed Group.

Daar waar de meeste fabrikanten in de LMDh-klasse ervoor kiezen om een klantenteam in te schrijven, gooit Lamborghini het over een andere boeg door juist klantenteams te ondersteunen. Dat maakte Sanna duidelijk in zijn aankondiging van het LMDh-project. Hij zei dat het nieuwe programma “de unieke kans biedt om onze race-activiteiten met klantenteams uit te breiden naar nieuwe platforms en om onze samenwerking met klantenteams en coureurs voor de lange termijn te versterken”. Lamborghini gaat zodoende fabriekscoureurs uitlenen aan de teams. Dat fabrieksrijder Mirko Bortolotti dit jaar ervaring opdoet in de LMP2-klasse is dan ook geen toeval. Naar verluidt is Prema met de fabrikant in gesprek voor een samenwerking, maar beide partijen benadrukken dat er nog geen overeenkomst is.