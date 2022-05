Penske aast op uitbreiding WEC-kalender met race op Indianapolis

Het World Endurance Championship heeft met de 1000 mijl van Sebring al een race op Amerikaans grondgebied. Dit jaar was de krachtmeting in Florida de eerste race op de WEC-kalender, die uit zes races bestaat. Mocht organisator ACO echter de behoefte voelen om het programma uit te breiden, dan weet Roger Penske wel waar die race moet plaatsvinden: Indianapolis Motor Speedway. “We zijn daar momenteel over in gesprek”, vertelde de 85-jarige eigenaar van het circuit in Indianapolis, die eveneens de eigenaar van IndyCar en Team Penske is, tijdens de 6 uur van Spa-Francorchamps. “Er valt nog niets aan te kondigen, maar het zou geweldig zijn als het lukt.”

Als een dergelijke deal tot stand komt, dan is het niet de eerste keer dat er enduranceraces op Indianapolis worden georganiseerd. In 2014 werkte het IMSA een 2 uur en 45 minuten durende race af op de road course van de iconische oval, terwijl de Intercontinental GT Challenge sinds 2020 ieder jaar een achtuursrace organiseert. Daarnaast is de interesse van Penske in het binnenhalen van een WEC-race niet vreemd. Dit jaar is Team Penske teruggekeerd in het kampioenschap met een eigen LMP2-team. Dat avontuur dient ter voorbereiding op 2023, het jaar waarin Penske het fabrieksteam wordt van het LMDh-programma van Porsche.

Het zou voor Penske de kers op de taart zijn als zijn eigen team op zijn eigen circuit in actie kan komen in het WEC, zoals dat ook in IndyCar en NASCAR gebeurt. Wel moet de ACO in dat geval oren hebben naar uitbreiding van de kalender en in het bijzonder een tweede race in de Verenigde Staten. Volgens WEC-baas Frederic Lequien gaat dat niet op korte termijn gebeuren, maar hij schiet het idee tegelijkertijd ook niet af. “De Verenigde Staten is voor ons een heel belangrijke markt. Het zou dom zijn om dergelijke kansen te negeren. Als we de kalender uitbreiden, waarom dan niet met een tweede race in de Verenigde Staten?”