Peugeot onthult definitieve versie van 9X8 Hypercar

Rossiter stond aanvankelijk als testrijder op papier, maar heeft na het vertrek van Magnussen promotie gekregen naar raceteam. Hij debuteerde in 2012 al in de LMP2-klasse met Lotus en was sporadisch actief bij ByKolles in de LMP1-klasse. Hoewel de exacte line-ups nog niet bekend zijn, heeft Peugeot de beschikking over een sterk veld coureurs met Jean-Eric Vergne, Paul di Resta, Loic Duval, Gustavo Menezes en Mikkel Jensen voor de beide auto’s. Voorlopig staat Rossiter alleen voor Monza op de lijst.

Vrijdag werd een presentatie gehouden op het circuit van Portimao, waar Peugeot ook de definitieve versie van de wagen presenteerde. De wagen is voorzien van een grijs-zwarte livery met groene accenten. Het is een evolutie van het kleurenschema waar Peugeot eerder al mee gespot werd.

Op technisch vlak heeft Peugeot besloten om geen conventionele achtervleugel te plaatsen op de 9X8, de downforce wordt gegenereerd door de onderkant van de auto. Op dat vlak hebben teams veel meer vrijheid dan in het voormalige LMP1-reglement.

Debuut na de 24 uur van Le Mans

Peugeot heeft bevestigd dat het debuut van de 9X8 gepland staat voor de vierde ronde van het WEC-kampioenschap, die op 10 juli gehouden wordt in Monza. Dat is de eerste WEC-race na de 24 uur van Le Mans, die in juni gehouden wordt. Het betekent dat de formatie daarna nog in actie komt tijdens de WEC-races van Fuji en Bahrein.

Peugeot won Le Mans voor het laatst in 2009, destijds met de 908 HDi FAP Diesel. In 2012 besloot de Franse constructeur plotseling te stoppen met het programma. Volgend jaar komt Peugeot voor het eerst terug in Le Mans. Dan krijgt het onder meer tegenstand van Toyota, Ferrari, Glickenhaus, Porsche en Cadillac.

Foto's: De definitieve versie van de Peugeot 9X8

Peugeot 9x8 1 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 2 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 3 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 4 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 5 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 6 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 7 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 8 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 9 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 10 / 11 Foto door: Peugeot Sport Peugeot 9x8 11 / 11 Foto door: Peugeot Sport