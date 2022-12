Lamborghini kondigt Grosjean aan als fabriekscoureur vanaf 2023

Lamborghini kondigde al eerder aan een grote naam te gaan tekenen voor het LMDh-programma dat in 2024 begint. Vandaag bleek dat het legendarische Italiaanse merk voor Romain Grosjean heeft gekozen. De Fransman verliet de Formule 1 aan het einde van 2020 en reed sindsdien in de IndyCar Series. Een paar telefoongesprekken en wat e-mails tussen Grosjean en Giorgo Sanna, hoofd van het raceteam van Lamborghini, waren genoeg om hem te overtuigen om naar het team te komen. Het is een grote naam qua talent en ervaring, en zal zowel helpen bij het ontwikkelen van de wagen, als ermee racen in het FIA World Endurance Championship en het IMSA-kampioenschap in 2024.

Zijn debuut voor het merk zal Grosjean al eerder maken. Komend jaar rijdt hij drie races met een GT3 van Lamborghini in de GTD Pro-klasse in de IMSA. De eerste race staat gepland in januari: de 24 uur van Daytona. Zijn Huracan GT3 EVO 2 wordt gerund door het team van Iron Lynx. Die renstal gaat ook het LMDh-project runnen. In alle races zal Grosjean met verschillende teamgenoten rijden, om te kijken wat de beste combinatie is. De belangrijkste taak voor Grosjean is het ontwikkelen van de LMDh-bolide die in mei onthuld zal worden. Hij gaat aan veel tests deelnemen. Naast de Fransman zijn ook Mirko Bortolottti en Andrea Caldarelli al vastgelegd bij het team.

“Ik vind het een eer om me bij de familie van Lamborghini aan te sluiten. Het is een iconisch merk voor mensen die van sportscars houden”, zegt Grosjean over de officiële aankondiging. “Daar bovenop ben ik erg blij om in Daytona mijn debuut te maken met de nieuwste evolutie van de Huracan GT3, een wagen die al veel successen behaald heeft in het verleden, die toevertrouwd wordt aan een team als Iron Lynx met veel getalenteerde teamgenoten. Het wordt een mooie ontdekkingsreis voor me. Daarnaast ben ik blij om mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de LMDh-auto, waarbij ik het geluk heb gehad om hem al te zien. Hij is erg mooi.” Sanna is trots om Grosjean in het team te hebben. “Romain is een zeer ervaren en snelle coureur. Hij heeft het ideale profiel voor Squadra Corse, dat in 2023 zowel op racecircuits in actie komt met de Huracan GT3 EVO2, en bezig is met de eerste fase van de ontwikkeling van het LMDh-prototype.”

De in Genève geboren Grosjean reed in totaal tien seizoenen in de Formule 1 bij Renault, Lotus en Haas, waarna hij overstapte naar de IndyCar Series. In zijn jongere dagen reed hij ook in de Formule 3 Euroseries, AutoGP en GP2. Ook reed hij in 2010 in de FIA GT1-klasse, waarin hij zijn debuutrace won op het Yas Marina Circuit. Ervaring in wagens met gesloten cockpits heeft hij dus al.