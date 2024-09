Na de Formule 1 Grand Prix van Singapore was het al zo goed als duidelijk, maar woensdagavond kwam de formele aankondiging: Daniel Ricciardo moet bij RB F1 plaatsmaken voor Liam Lawson. Daarmee komt een einde aan een samenwerking van anderhalf jaar met Red Bull, maar het is niet de eerste keer dat hun wegen scheiden. Eind 2018 verliet de Australiër het concern ook al. Helmut Marko vertelt aan Motorsport-total, een zustersite van Motorsport.com, hoe dat verliep.

Opvallend was dat Ricciardo en Red Bull in eerste instantie een mondelinge overeenkomst hadden over het verlengen van het contract. "Het was volgens mij tijdens een evenement op het centrale plein in Graz. Daarna gingen we bij elkaar zitten en kwamen we tot overeenstemming. Daarna ging hij naar Salzburg", vertelt Marko. "We hadden het bezegeld met een handdruk. In Salzburg deed hij precies hetzelfde met Dietrich [Mateschitz, voormalig Red Bull-topman]. Hij had echter wat vraagtekens bij de Honda-motoren en die kwamen ons ter ore. Blijkbaar is hij daarna ingepalmd door Renault en Cyril Abiteboul."

Direct na de bekendmaking van het nieuws ging rond dat Ricciardo bij Renault flink meer ging verdienen dan hij bij Red Bull deed. Volgens Marko kloppen die verhalen niet. "Financieel zat er niet heel veel verschil tussen onze aanbieding en die van Renault. Wij hebben wel een lager basissalaris, maar hogere bonussen. Ik denk dat we hem bij Renault niet zo vaak op het podium hebben gezien", verklaart de Oostenrijker. "Ik zei - toen hij het mij vertelde vlak voordat hij naar Amerika vloog -, shoeys gaan bij Renault lastig worden."

De eerdere mondelinge overeenkomst en de bezegeling met de handdruk bleken dus niet veel waard, terwijl Ricciardo het volgens Marko juist erg belangrijk vond om zo een deal te bezegelen. "Hij hechtte er veel waarde aan om zijn woord te houden en de handdruk te geven. Maar ik moet zeggen dat ik daar niet zo strikt op ben, anders hadden we deze terugkeer ook niet laten gebeuren", stelt Marko.

Teamgenoot van Max Verstappen

Een andere reden voor de overstap van Ricciardo die in de media werd genoemd, was dat de rijder uit Perth voor het eerst in zijn carrière het gevecht om de eerste plaats binnen het team aan het verliezen was. Max Verstappen kwam namelijk naast hem terecht en was vaker de betere van de twee. "Toen hij bij ons kwam in 2014 won hij drie races en [Sebastian] Vettel nul. Daarna kwam Daniil Kvyat, die soms sneller was, maar hij [Ricciardo] had het seizoen onder controle. Max kwam daarna en die werd alleen maar sterker en sterker", verklaart Marko over de strijd binnen Red Bull. "Dat was duidelijk een reden om Renault de voorkeur boven ons te geven, want daar kreeg hij volgens mij Nico Hülkenberg als teamgenoot."