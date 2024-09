Na ruim een seizoen - vanaf zijn invalbeurt in de zomer van 2023 als vervanger van Nyck de Vries - is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Daniel Ricciardo en het RB F1 Team. De goedlachse Australiër wordt bedankt voor bewezen diensten en mag weer plaatsnemen op de reservebank. Zijn plek wordt ingenomen door Red Bull-protegé Liam Lawson, die vorig jaar ook al enkele races voor het toenmalige AlphaTauri reed als vervanger van de geblesseerde Ricciardo. Voor de inmiddels 35-jarige rijder uit Perth is het de vraag of hij ooit nog terugkeert op de Formule 1-grid. Teambaas Laurent Mekies heeft in elk geval mooie woorden over voor zijn pupil.

“Iedereen hier bij VCARB wil Daniel bedanken voor zijn harde werk in de afgelopen twee seizoenen”, begint Mekies. “Hij heeft veel ervaring en talent meegebracht naar het team, met daarnaast een fantastische houding. Dat heeft iedereen geholpen bij het ontwikkelen van een hechte teamgeest. Daniel heeft zich als een echte gentleman gedragen, op en naast de baan, en nooit zonder zijn lach. Hij zal gemist worden, maar hij zal altijd een speciaal plekje innemen binnen de Red Bull-familie.”

De teambaas maakt direct van de gelegenheid gebruik om ook zijn nieuwe pupil te verwelkomen: “Liam kent het team al goed. Hij reed vorig seizoen al voor ons, en presteerde goed onder lastige omstandigheden. Het wordt dus een natuurlijke transitie. Het is geweldig om te zien dat jong talent uit de Red Bull-familie de volgende stap zet. We kijken ernaar uit om samen op de rest van het seizoen te focussen.”

Ricciardo reageert via sociale media

Nadat hij tijdens de interviews na de GP van Singapore zelf al afscheid leek te nemen van de sport, heeft Ricciardo dat via sociale media nu ook daadwerkelijk gedaan. De ervaren coureur lijkt ernaar te hinten dat zijn loopbaan in de koningsklasse definitief ten einde is gekomen. "Ik heb mijn hele leven van deze sport gehouden. Het is wild, geweldig en het is een mooie reis geweest", trapt Ricciardo zijn Instagram-bericht af. "Aan alle teams en individuen die hun rol hebben gespeeld: dank je wel. Aan de fans die de soms meer van de sport houden dan ik: dank je wel. Er zullen altijd pieken en dalen zijn, maar het was leuk en eerlijk gezegd zou ik helemaal niets veranderen. Tot het volgende avontuur!"