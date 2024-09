Officieel: Ricciardo maakt bij RB F1 per direct plaats voor Lawson

Wat al enige weken in de lijn der verwachting lag, is nu eindelijk door de Italiaanse renstal uit Faenza bevestigd: Daniel Ricciardo maakt niet langer deel uit van het RB F1-team en zal vanaf de komende Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin worden vervangen door Liam Lawson.

Ricciardo zelf verving halverwege het vorig seizoen – bij wat toen nog AlphaTauri heette - Nyck de Vries die na de Britse Grand Prix het veld moest ruimen. De rol van Ricciardo was tweeledig: hij moest met zijn ervaring RB F1 verder omhoog helpen en hij diende als achtervang voor het geval Sergio Pérez het niet zou redden bij hoofdmacht Red Bull Racing. Hoewel de Mexicaan de afgelopen anderhalf jaar regelmatig niet thuis gaf, was het management er nooit van overtuigd dat Ricciardo het in zijn plaats beter zou doen. Hoewel zijn eerste race – vorig jaar in Hongarije – met een dertiende plaats prima in orde leek, begon daarna de misère: hij werd tiende in de sprintrace van België, zestiende in de Belgische Grand Prix en moest zich terugtrekken uit de Grand Prix van Nederland wegens een gebroken hand. De blessure kostte hem vijf races, waarin hij werd vervangen door Lawson, de man die nu vast zijn stoeltje overneemt. Na zijn terugkeer in Austin, wist hij in 2023 in Mexico één keer een top-tien finish te behalen.

Daniel Ricciardo stapte vorig jaar in Hongarije in bij AlphaTauri. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Dit jaar begon Ricciardo het seizoen erbarmelijk: waar teamgenoot Tsunoda in de eerste acht races vijf keer punten scoorde, was de beste klassering van de Australiër in die acht GP's twee keer een twaalfde plaats. De 35-jarige coureur uit Perth kende even een opleving met puntenfinishes in Canada, Oostenrijk en België, maar na de zomerstop bleven de resultaten uit en al gauw doken de geruchten op dat hij plaats zou moeten maken voor Lawson. Dat werd helemaal duidelijk na afloop van de GP van Singapore. Een emotionele Ricciardo stond daar met tranen in de ogen, wetende dat hij zijn laatste F1-race had gereden, de pers te woord.

Zijn opvolger Lawson is geen onbekende bij RB en Red Bull. De 22-jarige coureur uit Hastings, Nieuw-Zeeland maakt sinds 2019 onderdeel uit van het Red Bull juniorprogramma. Hij reed onder andere bij MP Motorsport in de Formule 3 en bij Hitech en Carlin in de Formule 2. Sinds 2022 is Lawson test- en reservecoureur van de beide Red Bull-teams en vorig jaar viel hij bij RB dus vijf keer in voor de gekwetste Ricciardo. Zijn beste resultaat in F1 behaalde hij in Singapore, met een negende plaats.