Marko legt uit waarom Ricciardo moet vertrekken bij RB F1

Daniel Ricciardo is bedankt voor bewezen diensten en wordt bij RB vervangen door Liam Lawson. Het was niet echt een geheim meer, want na de Formule 1 Grand Prix van Singapore nam de Australiër al half afscheid in de interviews. Toch duurde het tot donderdagavond dat de bevestiging kwam. In een exclusief gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com, legt Red Bull-adviseur Helmut Marko uit waarom Ricciardo moet plaatsmaken.

"Ricciardo werd teruggehaald met het idee dat hij een kans zou krijgen om weer terug naar Red Bull Racing te gaan als hij de potentie bij RB had laten zien. Maar dit moet je in het bredere perspectief gaan zien", vertelt Marko over het ontslag. "We hebben een aantal goede coureurs. Dat is bijvoorbeeld [Formule 2-coureur Isack] Hadjar, dat is Lawson en dat is ook [Super Formula-coureur Ayumu] Iwasa. Ik noem ze op willekeurige volgorde. We moeten naar de toekomst kijken en willen daarom vergelijkingen maken. Waar staat Lawson in vergelijking met [Yuki] Tsunoda? En dan kijken we naar de toekomst, want hoe zien dan de line-ups bij onze teams eruit?"

Of dat betekent dat Lawson direct de coureur voor 2025 is, is volgens Marko helemaal nog niet zo zeker. "We willen eerst de resultaten in de races zien, en er zijn er nog zes om dat te doen", verklaart de 81-jarige man uit Graz. "De eerste [in Austin] gaat - denk ik - niet zo relevant zijn. Daar moet hij een motorstraf uitzitten. Tien plaatsen [moet hij inleveren] voor de sprintrace, dat maakt zijn leven in Austin niet veel makkelijker."

Marko ziet wel dat Ricciardo dit seizoen overklast werd door Tsunoda. "We hebben hem duidelijk gemaakt dat hij significant beter dan Yuki moest zijn. Dat is hem maar een paar keer gelukt, volgens mij een keer met een vierde plaats in een sprintrace [in Miami, red.]", aldus een duidelijke adviseur. "Verder was Yuki de sterkere coureur. Het was daarom duidelijk dat het verhaal van de verloren zoon helaas in dit geval niet echt bleek te zijn."

In zijn eerste periode binnen de Red Bull-familie maakte Ricciardo nog veel indruk. Het besluit om Red Bull Racing na 2018 te verlaten was volgens Marko het keerpunt in de loopbaan van de Australiër. "Bij McLaren en Renault had hij geen auto om mee te winnen. Hij won in Monza, maar dat waren bijzondere omstandigheden", legde hij uit. "Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar als we dat wel wisten, dan hadden we hem geholpen. Maar de snelheid en vooral het late remmen... in de afgelopen jaren heeft hij het geprobeerd, maar het was er niet meer. Het killer instinct was er niet meer."