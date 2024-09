Ontslag Ricciardo onderdeel van een groter Red Bull-plan

RB-teambaas Laurent Mekies liet afgelopen raceweekend in Singapore nog weten dat de Australiër nog steeds genoeg pure snelheid had om sterk voor de dag te komen zodra hij de juiste auto ter beschikking heeft, zoals dit jaar in de sprintrace in Miami. De beslissing die resulteerde in het F1-afscheid van Ricciardo en de entree van Liam Lawson draait dan ook vooral om het seizoen 2026.

Laten we even teruggaan in de tijd. De comeback van Ricciardo vorig jaar, als vervanger van Nyck de Vries bij het toenmalige AlphaTauri, was niets meer en niets minder dan een auditie voor Red Bull. Sergio Pérez was op z’n zachtst gezegd niet bezig aan het beste jaar uit zijn carrière. Als Ricciardo bij het zusterteam goed zou presteren, zou hij de veilige en logische keuze zijn om naast Max Verstappen plaats te nemen als Pérez er niet een schepje bovenop zou doen.

Het begon echter niet lekker voor de Australiër. Hij brak zijn pols in Zandvoort. Dat opende de deur voor Lawson, die als vervanger in vijf races tijd een zeer goede indruk achterliet. En hoewel Pérez ook aan het begin van het seizoen 2024 niet uitblonk met sterke en constante prestaties, waren ook de resultaten van Ricciardo te wisselvallig. Red Bull raakte er daardoor niet van overtuigd dat de Australiër de ideale vervanger van Pérez bij het topteam zou zijn. Er was een korte periode rond de Grands Prix van Hongarije en België waar Ricciardo een kandidaat leek. Red Bull verloor het vertrouwen in Pérez, maar besloot toch om in de zomerstop geen wissel door te voeren. Dat was feitelijk het moment waarop de beslissing van deze week werd genomen.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

De topmensen bij Red Bull Racing zijn in hun achterhoofd al bezig met de rijderskeuze voor 2026, ook al hebben theoretisch gezien zowel Max Verstappen als Sergio Pérez dan nog een contract. In beide gevallen is het niet 100 procent zeker dat zij er dan ook echt nog zijn. Verstappen kan verkassen naar een ander team, of de sport helemaal verlaten. De Mexicaan zal echt beter moeten gaan presteren om zijn plekje veilig te stellen. Door deze mogelijkheden kan Red Bull het zich niet veroorloven om geen plan B te hebben.

Het team moet op twee vlakken duidelijkheid creëren. Ten eerste moeten de toprijders en -talenten van andere teams goed in de gaten gehouden worden. Daarom dropte teambaas Christian Horner in Singapore een bommetje door te stellen dat Mercedes-rijder George Russell in de toekomst wel een interessante optie voor zijn team zou kunnen zijn. Maar wat Red Bull vooral moet doen, is bepalen wat de grootste parels zijn uit de eigen talentenpool. En de enige manier om op dat vlak zekerheid te krijgen, is door zo snel mogelijk met die vergelijkingen te beginnen.

Aangezien Ricciardo gezien zijn leeftijd geen optie is voor de lange termijn, kon Red Bull het zich niet veroorloven om te wachten op de start van het seizoen 2025 om een definitief oordeel te vellen over de snelheid van Lawson en hoe hij zich verhoudt tot Tsunoda. Pérez is door zijn aanhoudende inconsistente vorm niet zeker van zijn plekje in 2025, laat staan 2026. Als de Mexicaan niet snel verbetering toont, moet Red Bull zeker weten wat het beste alternatief is, mocht dat nodig zijn.

Liam Lawson, Visa Cash App RB F1 Team Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

Het is vrij duidelijk dat Red Bull Tsunoda niet ziet als de perfecte teamgenoot van Verstappen. En Lawson zonder redelijk aantal races achter de kiezen in laten stappen bij het topteam zou een fors risico zijn. Plus: als Pérez al dan niet gedwongen vertrekt en Lawson er niet klaar voor is, dan moet Red Bull opeens twee rijders zien te vinden… Dus hoewel het mooi zou zijn geweest om Ricciardo het seizoen af te laten maken, heeft Red Bull daar simpelweg geen tijd voor. Het moet zo snel mogelijk weten waar Lawson precies staat. Is hij nu al goed genoeg voor het topteam, of heeft hij meer tijd nodig om zichzelf te ontwikkelen?

En dan is er nog de discussie over de overige junioren. Isack Hadjar presteert goed in de Formule 2 en klopt op de deur van F1, terwijl Ayumu Iwasa podiumplaatsen scoort in de Super Formula. Zoals Red Bull-adviseur Helmut Marko uitlegde in een video van Motorsport.com zusterpublicatie Motorsport-Total.com spelen er meerdere dingen een rol: “Ricciardo werd teruggehaald en kreeg de kans om naar Red Bull Racing door te stromen als hij de juiste snelheid zou tonen bij RB. Maar je moet het in het grotere geheel zien. We hebben een goed aantal jonge rijders. Je hebt Hadjar, en Lawson. En Iwasa, in willekeurige volgorde. Je moet ook naar de toekomst kijken. We willen vergelijkingen maken: waar staat Lawson ten opzichte van Yuki? En hoe zien de toekomstige rijdersduo’s eruit voor onze twee teams?”

Dit is wat er op het spel staat. De rijderswissel van Red Bull draait niet om betere prestaties. Het draait om wat er over achttien maanden gaat gebeuren.