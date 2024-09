Gesteggel over mislopen Super Formula-debuut Kvyat

In de vierde Super Formula-race van het seizoen moest TGM Grand Prix op zoek naar een andere coureur, want vaste rijder Nobuharu Matsushita kon niet voldoen aan de financiële verplichtingen. Om het gat te vullen werd uiteindelijk Hiroki Otsu in de auto gezet, maar voordat Otsu werd aangesteld, was er contact gezocht met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat.

In eerste instantie was TGM-teambaas Kazuhiro Ikeda nog geheimzinnig over welke coureur hij op de korrel had. De Japanner verklaarde in eerste instantie dat het om een internationale coureur zou gaan. In gesprek met Motorsport.com onthult Ikeda dat het om Kvyat ging. "Maar als Japans team konden wij hem niet aannemen", verklaart Ikeda. "Hij kan wel een visum krijgen om Japan in te komen, maar geen om te werken [en salaris te ontvangen]. Het team kan hem dan niet direct betalen. Hij vond toen dat het geen zin had om hiernaartoe te komen als hij niet betaald zou worden. Dat was het grote probleem. Ik hem gevraagd of hij het met zijn sponsors wilde bespreken, maar de hordes waren te hoog voor hem."

Japan heeft Rusland sancties opgelegd vanwege de inval in Oekraïne. Deze sancties zijn 2022 ingesteld en tot op de dag van vandaag van toepassing. Hierdoor miste Kvyat de kans om in de Super Formula te rijden. De Rus had eerder al meerdere keren aangegeven een zitje in het Aziatische kampioenschap te ambiëren, maar dat gaat nu niet lukken. Ook een test met Nakajima Racing aan het einde van vorig jaar ging op het laatste moment niet door, mogelijk ook vanwege de sancties.

Opvallend is dat Kvyat ontkent dat de sancties de reden waren voor het afzeggen van zijn Super Formula-debuut. "Als ik het juiste contract krijg, dan weerhoudt me niks om in Japan te rijden", vertelt de rijder aan Motorsport.com. "Wat me wel weerhield om in Super Formula te rijden, was de mislukte onderhandeling tussen een sponsor en het team waarmee ik in onderhandeling was [TGM]. Persoonlijk zou ik nog altijd graag willen racen in Super Formula en sta open voor onderhandelingen."

Zoektocht naar tweede programma

Doordat Super Formula er nu niet in zit, is Kvyat nog wel op zoek naar een andere klasse waar hij wel in kan en mag racen. De 30-jarige coureur uit Oefa werkt al een WEC-seizoen af bij Lamborghini, maar heeft de wens uitgesproken om daarnaast in nog een kampioenschap uit te komen. Afgelopen seizoen testte hij nog in een Dallara SF23, als onderdeel van het voorbereidingsprogramma van het AI-kampioenschap A2RL.