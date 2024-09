Rosberg ziet positie Russell bij Mercedes F1 onder druk staan

Mercedes bevestigde in Italië dat Andrea Kimi Antonelli naast George Russell zal rijden in 2025. Over de contractduur is met geen woord gerept, waardoor voor nu enkel op papier vaststaat dat de twee coureurs - die allebei via het Mercedes-opleidingsteam F1 hebben bereikt - in 2025 teamgenoten zullen zijn. Wat er in 2026 gebeurt is dus nog een vraagteken, al vermoedt Nico Rosberg dat vooral de positie van Russell niet meer zo zeker is. "George zit er helemaal niet veilig, want Toto [Wolff] wil Max [Verstappen]", stelt de F1-kampioen van 2016. Hij wijst daarmee naar de gesprekken die de Mercedes-teambaas met de Verstappens heeft gehad in de zomerstop, evenals het geflirt van Wolff eerder dit jaar voordat Antonelli vastgelegd was.

"Wolff zal het voor 2026 opnieuw proberen, want 'opgeven' komt niet voor in Toto's woordenboek", voegt Rosberg, die jarenlang met Wolff samenwerkte, toe. "Als Max beschikbaar komt - en ik geloof dat dat een mogelijkheid is - dan wordt het een shoot-out tussen George en Kimi in 2025." In die strijd ligt volgens Rosberg alle druk op Russell, aangezien hij 'alles te verliezen' heeft. "Hij zou degene moeten zijn die het team leidt, want Kimi is achttien, volledig nieuw en bevindt zich in een positie met volop druk. Het is dus geen makkelijke situatie voor George."

Een andere oud-Formule 1-coureur, Martin Brundle, ziet het anders. Hij verwacht namelijk dat Russell en Antonelli een goed duo kunnen vormen en dat er dan geen noodzaak is om Verstappen binnen te halen. "Het is duidelijk dat Toto persoonlijk veel in Kimi investeert en nu hij deze toenaderingspogingen tot Max onderneemt, denk ik dat George af en toe over zijn schouder meekijkt en zich afvraagt waar hij staat", sluit de Sky Sports F1-commentator zich nog deels bij Rosberg aan. "Maar hij is de teamleider bij Mercedes in een tijd waarin het team er weer echt goed bij lijkt te staan. Als je in George en Antonelli een toekomstbestendig duo hebt, dan hoef je niet meer dan 50 miljoen pond uit te geven aan een coureur."