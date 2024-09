Al sinds 2018 maakt Yuki Tsunoda deel uit van de Red Bull-familie, waar hij in 2021 zijn Formule 1-debuut maakte namens het opleidingsteam RB F1 - toen nog bekend als AlphaTauri. Sindsdien klopt de 24-jarige Japanner steeds meer op de deur van het topteam, waar hij op het gewilde zitje naast Max Verstappen aast. Desondanks moet Tsunoda genoegen nemen met nog een jaar bij het opleidingsteam. Het doet de vraag rijzen of hij dan nog geduld genoeg heeft, of voor 2026 toch zijn heil ergens anders wil zoeken. In de Beyond the Grid-podcast geeft Tsunoda aan: "Red Bull is zeker mijn prioriteit, dat was mijn doel toen ik in de Formule 1 kwam. Ze hebben een van de snelste auto's op dit moment. Op dit moment is McLaren waarschijnlijk wat sneller... Maar ik wil op een gegeven moment gewoon in een van hun auto's rijden [RBR] en mijn potentie tonen door in de top-vier, top-drie of top-twee te eindigen."

Tsunoda benadrukt dat hij ernaar streeft om constant in de top-vijf te kunnen rijden, ongeacht voor welk team dat is. "En hopelijk kunnen we dat bij RB F1 bereiken", voegt de RB F1-coureur toe. "We boeken enorme vooruitgang. In vergelijking met vorig jaar hebben we een enorme stap vooruit gezet." Mocht RB F1 erin slagen om een grote stap te zetten en richting die top-vijf gaan, dan ziet Tsunoda ook geen reden om weg te hoeven gaan bij het zusterteam van Red Bull Racing. "Het gaat om de kansen. Als er een interessant team is en we onze gedachten op één lijn krijgen: waarom niet?", sluit hij een overstap naar een team buiten de Red Bull-familie niet uit. "Maar ik blijf me nu focussen op wat ik moet doen en zal blijven presteren om indruk te maken op iedereen."

Ware potentie

Tsunoda heeft dit jaar al vaker benadrukt het gevoel te hebben dat hij zichzelf genoeg bewezen heeft voor een topzitje in F1. Vooralsnog is dat dus nog niet gelukt voor 2025, maar hij weet wel wat hij moet doen om Red Bull - of andere topteams - ervan te overtuigen dat hij er klaar voor is. "Ik moet blijven doen wat ik nu doe", stelt hij. "Ik heb dit jaar, sinds het begin van het seizoen, mijn waarde laten zien. Voordat ik het contract bij RB tekende, kwamen er andere teams aankloppen. Dat had ik de afgelopen drie jaren niet, al helemaal niet de eerste twee jaren. Je moet gewoon constant prestaties leveren en tot dusver doe ik dat ook. Dit is pas het eerste jaar dat ik mijn ware potentie toon. Ik weet dat veel dingen nog beter kunnen. Ik moet nu aan alle teambazen en teams laten zien dat ik een goede coureur ben die veel kan bereiken."

Tsunoda hoopt dat die prestaties op de baan ook indruk zullen maken op de Red Bull-top, waar vaak vooral twijfels klonken over de mentale kracht van de Japanner, die af en toe wat wild overkomt op de boordradio. Red Bull-coureurs hebben over het algemeen één goede graadmeter als ze willen weten of ze goed presteren of niet: adviseur Helmut Marko. "We kennen hem. Als ik een goede race heb, dan prijst hij mij. Als ik een slechte race rijd, dan zet hij er wat meer druk op - meer dan normaal", lacht Tsunoda. "Ik ben eraan gewend geraakt. Maar hij is degene die altijd voor mij gezorgd heeft. Soms kan zijn advies extra druk opleveren, maar hij heeft me ook veel geholpen. Zonder hem zou ik niet in F1 zitten. De band met Helmut is er zeker."