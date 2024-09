Eerder dit jaar introduceerde IndyCar een nieuwe motorformule. Er werd vastgehouden aan de welbekende 2.2-liter, twinturbo V6-motor, maar daaraan werd een elektrisch component toegevoegd. De organisatie van de raceklasse heeft in samenwerking met Chevrolet en Honda een elektrische motor generator unit [MGU] ontwikkeld die de traditionele verbrandingsmotor zou moeten ondersteunen. Hiermee kan de coureur per ronde maximaal 320 kilojoules extra energie inzetten. Zodoende krijgen de rijders 60 pk extra tot hun beschikking. Inclusief de 60 pk voor de push-to-pass systemen, komt het totaal van de krachtbron daarmee tot boven de 800 pk.

Sindsdien zijn er vijf races afgelegd met de nieuwe MGU’s, dus het wordt tijd om de impact te evalueren. Hoe hebben de nieuwe systemen de handelingen van de coureurs beïnvloed? Arrow McLaren-coureur Pato O’Ward zegt daar het volgende over: “Het is een simpel systeem. Je kan push-to-pass gebruiken, maar in plaats van de boost van de verbrandingsmotor gebruik je de batterij. Ik denk dat wat we in de auto doen niet heel anders is [dan de oude situatie]. We moeten alleen wat vaker op deze knop drukken.”

Waar de Mexicaanse coureur echter niet over te spreken is, is het effect dat dat nieuwe knopje heeft op het racen. “Kijkend naar alleen de races in Mid-Ohio en Toronto denk ik dat het racen een grote stap achteruit heeft gezet”, stelt O’Ward. Volgens de 25-jarige coureur is het verdedigen van je positie te makkelijk geworden. “We hoeven de push-to-pass minder te gebruiken om te verdedigen. Dat opent uiteindelijk de deuren voor minder gevechten op de baan.”

Valnet voor fouten

Chip Ganassi Racing-coureur Marcus Armstrong werd na de trainingssessie in Portland ook gevraagd naar zijn mening. Ook de Kiwi vertelt dat het systeem niet heel baanbrekend is. “Als je niet beter weet is het simpelweg meer vermogen bij het indrukken van een knop.” De 24-jarige coureur is het met zijn collega eens en vertelt dat het systeem beter tot zijn recht komt bij het verdedigen van de positie dan bij het aanvallen. Opvallende uitspraak die hij daarbij maakt is dat het systeem als een soort valnet voor fouten fungeert. “Als ik een slechte exit uit een bocht had, kon ik voorkomen dat ik werd ingehaald door mijn batterij vol in te zetten. Het stelt je haast op je gemak tijdens het racen”, aldus Armstrong.