Kvyat: Lamborghini moet realistisch blijven in debuutseizoen WEC

Het debuutweekend van Lamborghini in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship verliep niet geheel vlekkeloos. Het team, dat gerund wordt door Iron Lynx, eindigde op de veertiende plek in de 1812 kilometer van Qatar, met vijf ronden achterstand op de winnaars in de #6 Porsche Penske Motorsport. Daniil Kvyat benadrukt daarom dat het Italiaanse merk realistisch moet blijven. "We moeten toepassen wat we hier hebben geleerd", zegt Kvyat tegen Motorsport.com. "Natuurlijk verwachten we niet een enorme stap te zetten. We moeten realistisch blijven, maar moeten ook beginnen met het toepassen van de hier opgedane kennis. Ik denk niet dat we de volgende race al veel [veranderingen] zullen zien, maar voor toekomstige evenementen zijn er veel zaken. We vergelijken onszelf met de rest en zullen veel leren."

Op pure snelheid kon Lamborghini nog niet vooraan meestrijden, maar er waren wel enkele positieve kanttekeningen. Ten eerste kon Lamborghini de race vrijwel probleemloos uitrijden. Enkel een probleem met de voorwielophanging kostte het team wat tijd, verder zat het met de betrouwbaarheid van de SC63 wel snor. Daarnaast kon Edoardo Mortara het de #51 Ferrari bestuurd door Alessandro Pier Guidi lastig maken. Voor Kvyat was het bereiken van de finish zonder al te grote problemen al een kleine zege voor Lamborghini.

"Het was belangrijk om de finish te halen", stelt de oud-Formule 1-coureur. "We hadden een solide basis dit weekend. Het was onze eerste kwalificatie en race, dus het is belangrijk om dan zoveel mogelijk data te verzamelen. We weten dat we nog een hoop werk te verzetten hebben, maar het was al heel belangrijk dat we de finish haalden. We hadden kleine problemen, maar niets groots. We hebben de finish gehaald. Soms namen we voorzorgsmaatregelen om te controleren of alles in orde was. We verloren wat tijd, maar we wisten dat dat zou gebeuren", aldus de Rus, die het team bedankt voor de goede betrouwbaarheid in de eerste race van het seizoen.

Teamgenoot Mirko Bortolotti omschreef de 1812 kilometer van Qatar als een uitgebreide testsessie voor Lamborghini. "We moeten naar de positieve zaken kijken. We kunnen dit zien als een geweldige start van dit avontuur", zegt de Italiaan. "We hebben de finish gehaald en dat was het doel. Het was een uitgebreide test en we hebben dit weekend van elke sessie geleerd. Dat is een goed uitgangspunt voor ons. Er ligt nog veel werk voor ons waar we graag mee doorgaan. Maar we zijn goed gestart door de race te finishen en veel nuttige data te verzamelen voor de toekomst." Op 12 april vindt de tweede ronde van het WEC plaats. Dan rijden de coureurs zes uur lang op het circuit van Imola.