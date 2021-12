Vader en zoon Montoya samen aan de start tijdens 12 uur van Sebring

De 16-jarige Sebastian Montoya racete de afgelopen twee seizoenen in Duitsland en Italië in de Formule 4. Begin volgend jaar zal de Colombiaan zijn debuut maken in de sportscars, wanneer hij namens het team van DragonSpeed gaat deelnemen aan de 12 uur van Sebring. De jonge Montoya zal de Oreca 07-Gibson tijdens de Amerikaanse autosportklassieker delen met zijn vader Juan Pablo en de Zweed Henrik Hedman, die samen het volledige IMSA-seizoen voor hun rekening gaan nemen in de LMP2-klasse.

De jonge Montoya mocht vorige maand al kennis maken met de LMP2-bolide van DragonSpeed tijdens de rookie-test van het FIA World Endurance Championship in Bahrein. Met zijn deelname aan de 12 uur van Sebring op 19 maart ziet hij een droom in vervulling gaan: "Ik ben DragonSpeed en Henrik zo dankbaar voor de kans die ze mij geven”, aldus Montoya junior. “Samen racen met mijn vader is echt een droom die uitkomt. Hij is echt mijn idool.”

Vader Juan Pablo Montoya heeft na zijn avontuur in de Formule 1 al in tal van raceklassen gereden. In 2019 won hij met Team Penske de titel in het IMSA-kampioenschap, waarna hij in 2020 met DragonSpeed debuteerde in de 24 uur van Le Mans. Volgend jaar stapt de Colombiaan dus weer in bij de renstal van Elton Julian: “Ik ben echt blij dat ik volgend jaar terug mag keren bij DragonSpeed”, aldus de tweevoudig Indy 500-winnaar. “Ik kan niet wachten om weer een team te gaan vormen met Henrik. Ik kijk er nu nog meer naar uit, omdat ik voor het eerst een auto zal delen met mijn zoon.”

Succesvolle kennismaking in Bahrein

Montoya vertelde afgelopen zomer in Le Mans al dat hij het geweldig zou vinden om ooit eens een raceauto te delen met zijn zoon. Het idee om vader en zoon samen te laten racen speelde ook al een tijdje in het hoofd van teameigenaar Elton Julian: "Hij deed het zo goed [in Bahrein] dat we hem wel in een auto moesten krijgen voor een race”, vertelt de Amerikaan tegen Motorsport.com. “Het is volkomen logisch om hem in Sebring te laten rijden als zilveren rijder, voordat hij aan zijn seizoen in de single-seaters begint. Ik kijk er echt naar uit om vader en zoon samen aan het werk te zien. De Montoya’s zijn zo’n gave familie.”

#21 DragonSpeed USA Oreca 07 Gibson: Sebastian Montoya Photo by: JEP / Motorsport Images

Voor de langeafstandsraces op Watkins Glen en Road Atlanta is DragonSpeed nog op zoek naar een andere zilveren rijder, omdat de jonge Montoya zich dan zal concentreren op zijn races in de Formula Regional by Alpine, waar hij in 2022 opnieuw de eer van het Italiaanse Prema-team zal verdedigen. Voor de 24 uur van Daytona, de eerste race van het IMSA-seizoen, zal DragonSpeed voor de Kerst nog een andere line-up presenteren.

DragonSpeed zal het in de LMP2-klasse van het IMSA-kampioenschap onder andere op gaan nemen tegen Racing Team Nederland. Beide teams verkiezen volgend jaar een deelname aan de Amerikaanse raceklasse boven een langer verblijf in het FIA World Endurance Championship.