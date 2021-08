Montoya geniet op Le Mans: "Vroeger wilde ik geen endurance doen"

De inmiddels 45-jarige Montoya heeft een verleden in onder meer de Formule 1, de IndyCar Series en de NASCAR, maar tegenwoordig is de Colombiaan vooral actief in de langeafstandsracerij. Dit jaar neemt hij voor het team van DragonSpeed deel aan het FIA World Endurance Championship. Met de 24 uur van Le Mans staat dit weekend het hoogtepunt van het seizoen op het programma. Montoya had vroeger bijzonder weinig met de Franse autosportklassieker, maar inmiddels is ook de tweevoudig Indy 500-winnaar gevallen voor de charmes van deze race.

“Heel eerlijk, toen ik jonger was heb ik geroepen dat ik geen endurance wilde doen. Le Mans trok me ook niet echt”, vertelt Montoya aan Motorsport.com. “Dit wordt mijn derde Le Mans en I freaking love it! Le Mans is zo’n geweldige ervaring.”

In zijn autosportloopbaan heeft Montoya al op tal van circuits geracet, van de oval van Indianapolis tot het krappe stratencircuit van Monaco. Het ruim dertien kilometer lange Circuit de la Sarthe blijft echter ook voor de Colombiaan iets speciaals: “Tachtig procent van het circuit is nog steeds old school. Als je daar een fout maakt, ga je iets raken. Het is een snelle baan met blinde bochten. Eerder deze week hadden we een dag vrij en toen was het Mulsanne Straight gewoon weer open voor het dagelijks verkeer, dat is zo cool.”

Betere voorbereiding

Voor Montoya wordt de 89ste Le Mans-editie zijn derde deelname aan de race. In 2018 eindigde hij tijdens zijn Le Mans-debuut meteen op het podium, toen hij met United Autosports derde werd in de LMP2-klasse. Dit jaar racet hij voor het LMP2-team van DragonSpeed, het team waar hij ook vorig jaar voor uitkwam in Frankrijk: “Vorig jaar werd ik op het laatste moment opgeroepen. Een week voor de race kreeg ik een telefoontje en werd mij gevraagd of ik wilde rijden want er was een stoeltje vrijgekomen. Ze vertelden me dat het als een testdag zou zijn want er was geen media en er waren geen fans, ik hoefde alleen maar de auto te besturen. Dat beviel me wel”, lacht Montoya. “We kregen toen al vroeg in de race problemen met de auto. Er zat wat rotzooi in de brandstof, de injectoren raakten verstopt en de ophanging begaf het. Ik had het zelf echter erg naar mijn zin.”

“Dit jaar wordt de auto een stuk beter voorbereid. De auto staat er goed voor, het team heeft het goed gedaan en we hebben echt veel terrein gewonnen met de auto. Ik denk echt dat we over een snelle auto beschikken voor de race.”

Samenwerking met bronzen rijder

Montoya deelt de #21 ORECA van DragonSpeed met Ben Hanley en Henrik Hedman. Laatstgenoemde is een zogenaamde bronzen rijder, waardoor Montoya net als Racing Team Nederland uitkomt in de Pro/Am-divisie van de LMP2-klasse. “De LMP2 wordt onderverdeeld in twee categorieën: de Pro en de Pro/Am”, legt Montoya uit. “In de Pro moet je een zilveren rijder in de auto hebben, in de Am moet je over een bronzen rijder beschikken. Mijn zoon Sebastian [die dit jaar deelneemt aan het Italiaans Formule 4-kampioenschap] zou bijvoorbeeld een zilveren rijder kunnen zijn. Coureurs uit de Formule 3 of Formule 2 zelfs kunnen zilver zijn. Het zijn jongens die aan de weg timmeren, maar nog net niet de top hebben bereikt. Het zijn echte professionals.”

“De bronzen rijders zijn mannen als Henrik of Frits [van Eerd]. Dat zijn vooral zakenmensen die genieten van het racen en het nu zelf kunnen doen. Om hen te kunnen coachen en met hen samen te werken, daar geniet ik echt van. Wanneer je als professioneel coureur een snelle bocht ziet moet je hem zo snel mogelijk aanvallen en eigenlijk de auto door de bocht laten glijden. Dat soort mensen [bronzen rijders] voelen zich daar niet zo prettig bij, dus voor hen voelt de auto heel erg anders aan. In een hoop snelle bochten hebben wij overstuur, terwijl zij onderstuur hebben. Hoe vind je daarin een balans? Dat maakt het leuk.”

Zo vader, zo zoon

Montoya neemt het dit weekend in de LMP2-klasse onder andere op tegen vader en zoon Jan en Kevin Magnussen. Gevraagd of hij zelf ook eens met zijn inmiddels 16-jarige zoon de 24 uur van Le Mans wil rijden, antwoordt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar: “Het zou geweldig zijn als we ooit een raceauto kunnen delen. Of het nu hier is of ergens anders, dat zou echt geweldig zijn.”