Toyota wijst Ferrari aan als topfavoriet voor zege 24 uur van Le Mans
Sébastien Buemi benadrukt hoeveel werk Toyota heeft verricht om het gat naar Ferrari te dichten voor de 24 uur van Le Mans. Toch blijft de Scuderia volgens hem de maatstaf in aanloop naar de race.
Toyota won voor het laatst op Le Mans in 2022 en is uit op revanche. Na drie edities waarin Ferrari de Hypercar-klasse domineerde, heeft de Japanse fabrikant de inspanningen opgevoerd en uitgebreid gewerkt aan het prototype, dat nu simpelweg bekendstaat als de TR010 Hybrid. Daarbij zijn verschillende updates geïntroduceerd via het technische jokersysteem dat binnen de reglementen is toegestaan.
Toen Sébastien Buemi zaterdag bij de technische keuring in het centrum van Le Mans arriveerde, erkende hij dat deze 94ste editie voor Toyota een bijzondere betekenis heeft. Het merk is vastbesloten om zich weer in de strijd te mengen. De geïnvesteerde middelen hebben de verwachtingen onvermijdelijk verhoogd.
"Ieder jaar komen we hier niet zeggen dat niemand gemotiveerd is en niemand wil winnen, maar dit jaar hebben we echt hard gewerkt", benadrukte de Zwitser, die de auto opnieuw deelt met Brendon Hartley en Ryo Hirakawa. "We werken ieder jaar hard, maar met de introductie van de jokers en de echte poging om prestatiewinst te vinden... We hebben oprecht geprobeerd het beter te doen."
"Het voelt alsof we er beter voor staan, maar iedereen heeft zich verbeterd. We hebben twee races op rij gehad waarin we in raceomstandigheden weer competitief waren. Hopelijk zitten we er meer bij. Vorig jaar hadden we het echt moeilijk, ook al zijn we in de race over het algemeen behoorlijk solide en nemen we meestal de juiste beslissingen. Maar op Le Mans moet je nog steeds snel zijn. Anders kun je niet realistisch verwachten dat je wint."
Ferrari heeft nog altijd een "aanzienlijk voordeel"
Foto door: FIA WEC / DPPI
Voor de viervoudig Le Mans-winnaar is de favorietenrol echter niet van eigenaar veranderd. Die blijft stevig in handen van Ferrari's 499P, de auto die de afgelopen drie edities won.
"Ik denk dat zij duidelijk de favorieten zijn, maar met onze ervaring en de verbeteringen die we hebben doorgevoerd, zouden we er nog steeds bij moeten kunnen zitten", legde hij uit. "Ferrari heeft een behoorlijk aanzienlijk voordeel, vooral op het gebied van topsnelheid. Objectief gezien zou ik dus zeggen dat zij de favorieten zijn."
"We kwamen in de Porsche-bochten [in 2025] op alle vlakken snelheid tekort, dus we hebben heel hard gewerkt om winst te vinden. Maar de reglementen staan niet toe dat je alles doet wat je zou willen doen. Er zijn zo veel dingen die we nog verder zouden kunnen verbeteren, maar die simpelweg niet zijn toegestaan. Dat geldt echter voor iedereen, en het is aan ons om te blijven verbeteren en die kleine details te vinden, want het gaat om heel weinig verschil."
Er bestaat weinig twijfel over het werk dat Toyota heeft verricht om zichzelf opnieuw als serieuze kandidaat voor de algehele overwinning te positioneren. De eerste tekenen van vooruitgang op de baan zijn al opgemerkt. Vooral het racetempo op Imola en Spa heeft bij rivalen de aandacht getrokken.
"Toyota is eerlijk gezegd misschien zelfs wel de favoriet", suggereerde Cadillac-coureur Sébastien Bourdais. "Want als je goed naar de eerste twee races kijkt, konden ze gedurende een volledige stint vrijwel dezelfde rondetijd rijden, van de eerste tot de laatste ronde. Oké, dat verbaast me een beetje! Dus ik denk dat ze heel, heel sterk zullen zijn."
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