Ex-Renault F1 technisch directeur Chester naar FE-team Mercedes

De 51-jarige Chester werkte in verschillende functies voor diverse teams in de Formule 1. Hij begon zijn carrière bij Simtek, Ligier en Arrows voordat hij in 2020 naar Enstone verkaste. Daar was hij actief voor Benetton, Renault en Lotus. In 2013 werd hij aangesteld als technisch directeur, maar aan het eind van vorig jaar maakte Chester bekend te vertrekken bij Renault. Dit was het gevolg van een reorganisatie op de technische afdeling van het F1-team, Chester moest daarna op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Hij werd kort daarna in verband gebracht met een rol bij Williams, maar nu heeft Mercedes bekendgemaakt dat Chester aan de slag gaat bij het Formule E-project. Hij wordt technisch directeur bij de fabrieksformatie in de elektrische klasse. Eerder deze maand is Chester al begonnen in zijn nieuwe rol, volgende maand vindt de grote finale van het huidige Formule E-seizoen plaats in Berlijn, waar in negen dagen maar liefst zes keer geracet wordt.

Chester is niet de enige prominent uit de Formule 1 die de overstap heeft gemaakt naar het Mercedes-project. Eerder ging Tony Ross, voorheen de engineer van Valtteri Bottas, als hoofdengineer aan de slag bij het Formule E-team. Mercedes maakte in 2019-2020 haar debuut in de klasse en staat momenteel op de vijfde plaats in het kampioenschap voor teams.

Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne zijn de coureurs bij de formatie waar Chester aan de slag gaat.