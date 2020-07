Marko vindt Formule E 'geen autosport', FE-organisatie reageert

De Formule E heeft de voorbije jaren een gestage ontwikkeling doorgemaakt. Het bleek genoeg om grote merken als Audi, BMW, Porsche en Mercedes naar de elektrische tegenhanger van de Formule 1 te lokken. Die ontwikkeling is ook bij de FIA niet onopgemerkt gebleven. Zo krijgt deze klasse vanaf aankomend seizoen de status van een officieel FIA-wereldkampioenschap.

Genoeg aanknopingspunten zou je zeggen, maar niet voor Red Bull. De purist in Helmut Marko wordt nog steeds niet warm of koud van de elektrische raceklasse. Hij liet een jaar geleden al aan Motorsport.com weten dat Red Bull niet wil instappen en dat standpunt is allerminst veranderd. Gevraagd naar een mogelijke overstap door Motorsport Magazin reageerde de Oostenrijker begin dit jaar: “Ik heb het over autosport. De Formule E is in mijn ogen geweldig voor marketing, maar alleen al wat betreft de snelheid is het absoluut geen autosport."

Dat de Formule E vaak op smalle en compacte circuits rijdt, maskeert volgens Marko veel van de gebreken. “Het is goed dat het bestaat hoor, daar niet van. Maar de Formule 1 zit echt op een heel ander niveau.” Die laatste woorden werden gedeeld voor F1-voorman Chase Carey, zo bleek tijdens een interview met CNN. "Of de Formule E een bedreiging vormt voor ons? Nee, als zoiets al speelt, dan is het zeker niet de Formule E. De Formule E dient volgens mij vooral een sociaal doel", duidt hij op de groene boodschap die erachter zit.

'Compliment dat ze überhaupt over FE spreken'

Dat beide heren de Formule E als autosportkampioenschap niet serieus nemen, slaat de FE-organisatie echter niet uit het veld. "Ik beschouw het juist als een compliment dat ze over ons praten", stelt Reigle tijdens de zogenaamde Future Forum-conferentie van BMW weten. "Het is belangrijk dat Marko het in zijn verhaal over puristen heeft. Dat geeft aan dat er voor die mensen een bepaald beeld bestaat van wat autosport is en volgens die mensen moet het daar ook altijd aan voldoen." Dat kan botsen met het vooruitstrevende karakter van de Formule E, zo legt Reigle uit. "Maar in mijn ogen is de autosport niet alleen een traditie van sport, maar ook van technische innovatie. Jaren geleden bestond die innovatie misschien uit spiegels en uit veiligheidsgordels, maar wij geloven dat we het proces nu weer een stap verder brengen."

Op innovatief vlak voldoet de Formule E volgens Reigle zeker aan de definitie van autosport en op sportief gebied geldt hetzelfde. "Als je kijkt naar het aantal merken dat deelneemt, de coureurs in ons kampioenschap en vooral hoe competitief het is - bijna alle races hebben een andere winnaar - dan past deze klasse voor mij perfect bij de definitie van sport." Reigle vindt het ook onnodig dat zijn kampioenschap steeds naast de meetlat van de Formule 1 wordt gelegd. "Mijn persoonlijke overtuiging is dat deze wereld groot genoeg is voor verschillende kampioenschappen."