Formule E krijgt status als wereldkampioenschap

De elektrische klasse is na de Formule 1, het World Endurance Championship, WK Rally en WK Rallycross het vijfde kampioenschap dat deze status krijgt. De Formule E voldeed al sinds haar tweede seizoen aan de criteria van de FIA, maar de promotie kwam nog niet van de grond. Dat had naar verluidt te maken met het hogere inschrijfgeld voor teams, dat gepaard gaat met de status van een wereldkampioenschap.

“De oprichting en ontwikkeling van de Formule E is een geweldig avontuur geweest”, zei Todt. “Ik ben trots dat we de klasse vandaag een status als wereldkampioenschap kunnen geven. Vanaf het begin is het kampioenschap alleen maar sterker geworden. Binnen korte tijd heeft men bewezen dat dit kampioenschap relevant is voor de auto-industrie, in totaal zijn er nu tien merken actief.”

Formule E-voorzitter Agag zei: “Het is altijd onze ambitie geweest om een wereldkampioenschap te worden. Alles wat we tot nu toe gedaan hebben was bedoeld om tot dit punt te komen. Dat we deze status nu hebben geeft het kampioenschap een geloofwaardig imago op het hoogste niveau van de sport. Nu behoren we echt tot de wereldtop van de internationale racerij.”

Omdat de nieuwe status pas bij ingang van het seizoen 2020/2021 van kracht wordt, mag de winnaar van het huidige seizoen, dat vorige week in Saudi-Arabië afgetrapt werd, zich nog geen wereldkampioen noemen.

