"Het voelde alsof ik op ijs reed", reageerde Max Verstappen na afloop van de sprint kwalificatie. Op het natte Shanghai International Circuit had de Red Bull-coureur geen grip en kon hij met de nodige moeite wel een rondetijd noteren, maar meer dan de vierde plaats leverde het niet op. De regerend wereldkampioen wees naar de temperatuur in de intermediates - of het gebrek daaraan - als oorzaak van de problemen. In gesprek met ServusTV onderstreept Red Bull-adviseur Helmut Marko dat. "De banden hadden gewoon te weinig temperatuur", legt hij uit. "Hamilton gleed daarvoor ook hopeloos rond."

Diezelfde Hamilton slaagde er vervolgens wel in om snellere rondetijden te noteren en voor Verstappen te eindigen. Marko vermoedt dat de Mercedes-coureur naar banden met hogere luchtdruk was overgestapt. "Toen was hij ineens competitief." Bij zijn eigen team was de bandenspanning van beide auto's 'bijna identiek'. "Toch steeg de temperatuur van Pérez bij elke run. Hij was ook competitief en zonder zijn glijpartij had hij vooraan kunnen eindigen. De banden van Max kwamen gewoon niet op de juiste temperatuur. We weten niet waarom", blijft de Red Bull-adviseur een antwoord schuldig.

Wat ook niet hielp volgens Marko, is het feit dat er sinds 2019 amper is geracet op het circuit, wat het algemene gripniveau ook heeft aangetast. Toch wil hij niet alleen naar externe factoren wijzen. "Het is voor ons nog steeds onverklaarbaar waarom de temperaturen bij de ene auto wel stijgen, maar bij Max juist het tegenovergestelde. Ze waren zowat gedaald", krabt de Oostenrijker zich achter de oren.

In de eerste vrije training zag Marko dat de snelheid van de RB20 goed was. "We hadden een voorsprong in de droge sessie", stelt hij. Geheel vlekkeloos was die echter niet. "We ontdekten een fout in de auto van Max", onthult hij. "We hebben toen kleine veranderingen doorgevoerd. Dat had een positief effect. Vanuit dat oogpunt zijn we optimistisch voor de kwalificatie op zaterdag - mits het droog is. En als het nat is, hopen we de reden te vinden waarom we de banden niet op temperatuur konden krijgen." Al met al spreekt Marko van een 'loterij' in een sprint kwalificatie, door de regen en het sprintformat. "De combinatie van sprintrace en circuit, waar we met de huidige generatie auto's nog helemaal niet hebben gereden, was een beetje op of over de limiet", besluit Marko.