Ook Formule E-team Mercedes maakt seizoen af met zwarte livery

Voorafgaand aan de start van het uitgestelde F1-seizoen besloot Mercedes om de gebruikelijke zilvergrijze kleur op de W11 in te wisselen voor zwart. Het team van rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas verklaart zich daarmee solidair aan de strijd tegen racisme, terwijl ook het voornemen is uitgesproken om voor het einde van het seizoen een diversiteitsprogramma op te zetten om het gebrek aan diversiteit binnen het team aan te pakken. Momenteel is slechts drie procent van alle werknemers onderdeel van een etnische minderheid.

Ook het Formule E-team van de Duitse autofabrikant sluit zich nu aan bij die beweging. De Silver Arrow 01-auto’s van Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries zijn tijdens het restant van het seizoen uitgerust met een geheel zwarte livery. Op de halo van beide auto’s is de slogan ‘End Racism’ te lezen. De verandering geldt voor de zes races die de Formule E komende maand afwerkt op luchthaven Tempelhof in Berlijn, waarmee de klasse het onderbroken seizoen 2019/2020 afsluit.

Mercedes wil ook in de Formule E haar ‘wereldwijde platform’ gebruiken in de strijd tegen racisme en discriminatie en om de diversiteit en tolerantie in de samenleving te vergroten, zegt Bettina Fetzer, vice-president Marketing bij Mercedes. “Het besluit om de kenmerkende look van onze elektrische Zilverpijlen te veranderen onderstreept ons standpunt ten gunste van openheid en respect in de omgang met elkaar. De zwarte basislivery van onze raceauto’s is een herinnering aan iedereen van de noodzaak voor consolidatie van onze waarden en wederzijds respect voor de lange termijn.”

Mercedes FE-teambaas Ian James benadrukt dat Mercedes het doel heeft om al op lokaal niveau te beginnen met het vergroten van de diversiteit. “De racerij is een industrie waarin etnische diversiteit en gelijkheid tussen geslachten traditioneel niet heel aanwezig is geweest. We hebben dus nog een lange weg af te leggen om te compenseren voor de onbalans op alle vlakken van ons personeelsbestand. Samen met onze partners zien wij het als onze plicht om jonge talenten – ongeacht herkomst of geslacht – te trainen en te promoten, zodat wij ze de kans geven om in de komende jaren door te stoten tot de Formule E.”