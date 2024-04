Meer sprintraces in de Formule 1? Domenicali: "Waarom niet?”

Tijdens het Grand Prix-weekend in China werd de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2024 verreden. Het format is dit jaar aangepast, met de korte race op zaterdag voorafgaand aan de kwalificatie voor de GP. Ook de parc fermé-regels zijn minder strikt. Dat resulteerde in positieve reacties in de paddock. F1 CEO Stefano Domenicali zet de deur naar meer sprintraces direct open. Wanneer Sky Sports F1 hem vraagt of er meer sprintweekends kunnen komen, zegt de Italiaan: “Waarom niet? Dit is geweldig, want er is op elke dag spanning. We gaan hier in de toekomst over praten. Laten we eerst afwachten hoe de sprints de rest van het jaar verlopen met deze nieuwe opzet.”

Het feit dat er elke dag een kwalificatie of een race op het programma staat, en op zaterdag zelfs allebei, maakt het voor de fans een stuk aantrekkelijker. De druk op de coureurs en de teamleden neemt echter fors toe. Daar lijkt Domenicali weinig aandacht voor te hebben. “De kwalificatie voor de sprintrace in China stond bol van de actie. Dat herinnerde ons eraan dat het onze plicht is om ervoor te zorgen dat er elke dag actie op de baan is. Om de fans te respecteren die naar het circuit komen en die een leuke dag willen hebben. We moeten zo’n situatie als in Japan voorkomen, waar er nauwelijks gereden werd. Dat is niet goed voor de toeschouwers. Ik weet zeker dat de teams snappen dat we daar een oplossing voor moeten vinden. Dat gaan we bespreken in de F1 Commission.”

Verstappen: "Geen twaalf sprintraces per jaar"

Max Verstappen is tevreden met de aanpassingen aan de weekendopzet, maar waarschuwt dat het aantal sprintraces niet opgehoogd moet worden: "We hebben al 24 races per jaar en dan ook nog zes sprintraces erbij. Ik snap wel dat het beter verkoopt en ook dat de kijkcijfers op televisie hoger zijn, maar zo'n sprintweekend levert de monteurs en alle teamleden veel meer stress op. Het is meer werk om in zo'n sprintweekend alles tiptop voor elkaar te krijgen. We accepteren dat en gaan ermee om, maar laten we nu niet denken dat we twaalf sprintraces per jaar kunnen organiseren. Dat gaat namelijk zijn tol eisen voor mensen die in deze sport werken."