Wilson met DragonSpeed en Cusick aan de start van Indy 500

Wilson komt aan de start met de #25 DragonSpeed/Cusick Motorsports-Chevrolet. Het is de 33ste en waarschijnlijk laatste inschrijving voor de 106de editie van de Indy 500, die op zondag 29 mei verreden wordt. “Het traject om aan de start te komen in de Indianapolis 500 van 2022 is wederom een achtbaan van emoties geweest”, zegt Wilson, die al drie keer aan de start stond. “Een paar weken geleden leek het er nog op dat het niet zou lukken, maar ik ben opgelucht dat alle stukken van de puzzel op de plek zijn gevallen voor deelname aan deze race.”

Cusick Motorsports is een behoorlijk jonge operatie die vorig jaar opgericht werd door zakenman Don Cusick. Hij werkt al enige tijd samen met Stefan Wilson. De jongere broer van wijlen Justin Wilson komt met steun van Cusick uit in de vier enduranceraces van het IMSA-kampioenschap, waar hij de Hardpoint Racing Porsche 911 GT3 R deelt met Robert Ferriol en Katherline Legge. “Ik ben blij dat de samenwerking tussen Cusick Motorsports en DragonSpeed van de grond is gekomen, dit is een mooie combinatie”, voegt Wilson toe. “Hopelijk biedt het ons ook kansen voor de toekomst. Ik ben blij dat we weer met Team Chevy samenwerken. Er zijn zoveel mensen die ik moet bedanken voor deze kans.”

DragonSpeed is een van de grotere privéteams in de enduranceracerij en heeft ambities voor een fulltime IndyCar-inschrijving. Het team heeft een verleden op Indianapolis Motor Speedway. Het team deed in 2019 en 2020 mee aan vier IndyCar-races. In 2019 zorgde Ben Hanley er eigenhandig voor dat McLaren-coureur Fernando Alonso en Carlin-rijder Pato O’Ward plaatsing voor de Indy 500 misliepen.

De trainingen voor de Indy 500 beginnen op 17 mei.