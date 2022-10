Buemi neemt Formule E-stoeltje Frijns over bij Envision

Sébastien Buemi won in 2015-2016, toen het team nog onder Renault viel, zijn eerste kampioenschap in de elektrische raceklasse. Ondanks een aantal successen aan het begin van het Nissan-tijdperk, heeft Buemi niet meer gewonnen sinds de E-prix van New York in 2019. Hij sloot de laatste twee kampioenschappen af als 21e en 15e.

Plek van Robin Frijns

Buemi rijdt volgend seizoen naast teamgenoot Nick Cassidy bij het Envision-team. Met de nieuwe Gen3-reglementen zal dit team meerdere jaren gaan rijden met elektromotoren van Jaguar, aangezien Audi de Formule E vaarwel zegt. De Zwitser vervangt de Nederlander Robin Frijns bij het team, die na vier jaar bij Envision de overstap maakt naar het terugkerende Formule E-team van Abt. Buemi: “Het is een interessante periode voor Formule E en ik kan niet wachten tot ik volgend seizoen van start kan gaan bij Envision Racing. Ik heb altijd veel respect gehad voor het team. Ik denk dat ze de afgelopen jaren hun prestaties goed gemaximaliseerd hebben.”

Meedoen in de strijd vooraan

Envision-teambaas Sylvain Filippi zegt dat het aantrekken van Buemi vertrouwen geeft aan het team om volgend jaar voor de titel te gaan. “Als team probeer je altijd zo competitief mogelijk te zijn”, zegt Filippi. “Met Sébastien denk ik dat we één van de snelste, meest ervaren en meest ambitieuze rijders op de grid hebben, wat ons veel vertrouwen geeft bij het ingaan van het volgende seizoen. Ik denk dat we met hem en Nick Cassidy twee coureurs hebben die ons helpen met de strijd vooraan, waardoor we volgend seizoen mee kunnen gaan doen om beide kampioenschappen.”

Afgelopen seizoen eindigde Envision op de vijfde plaats voor de tweede keer op rij, met één overwinning voor Cassidy in de E-prix van New York.