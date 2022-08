Abt kiest voor Frijns en Müller bij rentree in Formule E

Abt is een bekende naam in de Formule E, maar vertrok vorig jaar na zeven seizoenen uit het kampioenschap toen fabriekspartner Audi de stekker uit het project trok. De afwezigheid van het Duitse team duurt echter slechts één jaar, want bij de introductie van de Gen3-auto in 2022-2023 is de renstal gewoon weer van de partij. In een eerder stadium maakte Abt al bekend dat er is gekozen voor aandrijflijnen van Mahindra en nu is ook duidelijk welke coureurs de eer van het team verdedigen. Er is gekozen voor ervaring met de keuze voor oude bekenden Robin Frijns en Nico Müller. Zij kennen elkaar goed, want in 2020 waren zij in dienst van Abt teamgenoten in de DTM.

Frijns heeft van het tweetal de meeste ervaring in de Formule E, waar hij zes van de acht seizoenen meemaakte. De laatste vier jaar reed de Nederlander voor Envision Racing, dat hij na twee overwinningen en tien andere podiumplaatsen gaat verruilen voor zijn voormalige werkgever uit de DTM. "Ik ken het Abt-team en Nico vanuit de DTM, waar we een geweldige sfeer in het team hadden en zeer succesvol waren", zegt Frijns over zijn overstap naar Abt. "Dat is precies de manier waarop we door willen gaan in Formule E. Natuurlijk is het voor ons allemaal een grote stap, waarbij we veel en snel moeten leren. Ik heb echter het volste vertrouwen in het Abt-team, dat zich historisch gezien in alle klassen heeft laten zien. Het is geweldig om daar opnieuw onderdeel van te zijn."

Nieuwbakken teamgenoot Müller reed het afgelopen seizoen geen Formule E, maar de Zwitser heeft wel ervaring in de elektrische klasse. In 2019-2020 kwam hij uit voor Dragon en voor dat team werkte hij ook het eerste deel van het seizoen 2020-2021 af, voordat hij besloot om zich te concentreren op zijn DTM-avontuur. In die klasse is Müller dit jaar opnieuw actief. "Na onze geweldige jaren samen in DTM kijk ik enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk met Abt en mijn terugkeer in de Formule E", vertelt hij. "Ik race ook samen met Robin, met wie ik zowel op als naast de baan gewoon een geweldige tijd had. Ik denk dat we enkele goede ingrediënten hebben die ons in een goede positie brengen voor deze nieuwe uitdaging."