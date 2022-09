Lotterer stapt over naar Andretti Formule E-team, Askew vertrekt

Aanvankelijk leek het erop dat Andre Lotterer volgend seizoen niet meer terug zou keren in de Formule E. Porsche kondigde hem aan als een van de vaste rijders voor het LMDh-project en voor de Duitser zou de focus vooral op de endurance liggen. Daarom trok het Formule E-team van de Duitse autofabrikant Antonio Felix da Costa al aan als vervanger van Lotterer, waar hij de nieuwe teamgenoot van de aangebleven Pascal Wehrlein wordt. Toch koesterde Lotterer nog ambities om in Formule E te blijven en dat gaat nu dus ook gebeuren. Porsche stalt hem bij Avalance Andretti, dat komend seizoen voor het eerst ook met hun aandrijflijnen gaat rijden.

"Ik kijk ernaar uit om mij bij Avalance Andretti FE te voegen voor het negende seizoen en de start van het Gen3-tijdperk", vertelt Lotterer, die bij Andretti de nieuwe teamgenoot wordt van Jake Dennis. "Het samenwerken met Jake wordt een geweldige combinatie om het team nog verder naar het front van het veld in de Formule E te blijven pushen."

Met deze aankondiging is dus ook bekend dat Lotterer binnenkort in dienst treedt bij twee van de grootste Amerikaanse raceteams. Het LMDh-project van Porsche wordt gerund door Team Penske, terwijl hij in Formule E dus aan de slag gaat voor Andretti Autosport. "We proberen in iedere klasse waaraan we meedoen vooraan te rijden", zegt teameigenaar Michael Andretti. "André neemt een schat aan ervaring mee naar Andretti en is de volgende stap in het opzetten van een team dat kan meedoen om de zeges en wereldkampioenschappen."

Einde Formule E-verhaal voor Askew?

De komst van Lotterer, die twee seizoenen voor Techeetah reed voor zijn drie seizoenen in dienst van Porsche, bij Avalance Andretti gaat ten koste van Oliver Askew. De Amerikaan debuteerde afgelopen seizoen in de Formule E en had aanvankelijk veel moeite om op snelheid te komen. Wel sloot hij de jaargang af met een vierde en vijfde plek in Londen en Seoul, maar dat was niet genoeg om een tweede seizoen af te dwingen. De kans is groot dat het avontuur in de elektrische raceklasse hiermee ten einde komt voor Askew, die eerder Rinus van Kalmthout versloeg in de strijd om de Indy Lights-titel.