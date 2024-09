Porsche zet met winst 6 uur van Fuji grote stap naar WEC-titel

Met hun overwinning in de 6 uur van Fuji brachten Laurens Vanthoor, André Lotterer en Kevin Estre hun puntentotaal op 150 stuks. Daarmee heeft het trio van de #6 Penske Porsche een voorsprong van 35 punten op de nummer twee, de #50 Ferrari van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen. De Le Mans-winnaars moesten op de Fuji Speedway genoegen nemen met P9 en scoorden derhalve slechts twee WK-punten.

Fuoco, Molina en Nielsen namen wel de tweede plaats in het kampioenschap over van Kamui Kobayashi en Nyck de Vries. Zij vielen voor eigen publiek, samen met Mike Conway (die dit seizoen een race miste en derhalve minder punten heeft dan Kobayashi en De Vries) in de #7 Toyota, uit en bleven daardoor steken op 113 punten. De beslissing in de WEC-titelstrijd valt op zaterdag 2 november in de 8 uur van Bahrein. Daar zijn nog 39 punten te verdienen: 38 voor de overwinning en één voor de pole-position.

De #7 Toyota was met nog ruim een uur te gaan betrokken bij een botsing met Matt Campbell in de #5 Penske Porsche, de zusterwagen van de #6. De schade aan de Toyota GR010 HYBRID was dusdanig groot dat deze zijn weg niet kon vervolgen. Daardoor bevindt Porsche zich in een uitstekende positie om zijn eerste WEC-titel sinds 2017 te veroveren.

Een uitstekende openingsstint van Laurens Vanthoor, gevolgd door een overcut bij de eerste serie pitstops, bracht de #6 Penske Porsche in het tweede uur van de wedstrijd aan de leiding. De #50 Ferrari pakte in het derde uur kortstondig de koppositie af dankzij een enigszins afwijkende strategie, maar kort over de helft van de race passeerde Lotterer Nielsen en bracht de #6 Penske Porsche daarmee terug vooraan.

Bij het ingaan van de laatste negentig minuten zat Estre inmiddels achter het stuur van de #6 Penske Porsche, gevolgd door de #15 BMW van Dries Vanthoor en de #8 Toyota van Ryo Hirakawa. Estre kwam daarna niet meer onder druk te staan en won, ondanks een uitstapje in de slotfase, met 16,6 seconde voorsprong op de #15 BMW op P2. De #6 Penske Porsche werd nog onderzocht vanwege een mogelijke overtreding van de bandendrukregels, maar kwam weg met een reprimande.

De P2 van Dries Vanthoor, Raffaele Marciello en Marco Wittmann in de #15 BMW was het eerste WEC-podium voor het Duitse merk. Wittmann begon de race op P3, maar nam de tweede plek in de openingsronde over van de #8 Toyota, waarna de #15 BMW de race ook op deze positie zou finishen. Ook Alpine pakte zijn eerste WEC-podium: Mick Schumacher, Nicolas Lapierre en Mathieu Vaxiviere werden derde met de #36 Alpine. Schumacher toonde zich van grote waarde, door met nog zes minuten te gaan de #12 Jota Porsche te passeren voor P3.

De #93 Peugeot van Mikkel Jensen, Nico Muller en Jean-Eric Vergne werd vierde, nadat ook Jensen de #12 Jota Porsche nog inrekende in de slotfase. De #12, in de laatste stint in handen van Norman Nato en eerder in de race ook bestuurd door Callum Ilott en Will Stevens, moest derhalve genoegen nemen met P5. De zusterwagen, de #38 Jota Porsche van Jenson Button, Oliver Rasmussen en Phil Hanson, werd zesde.

Alpine pakte punten met beide wagens, met Charles Milesi, Ferdinand Habsburg en Jules Gounon op P7 in de #35. De #94 Peugeot van Stoffel Vandoorne, Paul di Resta en Loic Duval werd achtste, voor de #50 Ferrari, die ondanks even aan kop te hebben gereden zich tevreden moest stellen met P9. Hirakawa, Sebastien Buemi en Brendon Hartley completeerden in de #8 Toyota de top-tien, waardoor het Japanse merk in eigen land bijzonder weinig reden tot juichen had. Hirakawa kreeg in de laatste stint een drive though-penalty wegens het negeren van blauwe vlaggen.

De #2 Cadillac van Earl Bamber en Alex Lynn vertrok vanaf pole-position, maar kende een dramatische race. In het derde uur was Bamber in gevecht met Marciello om P3, maar in dat duel liep hij een lekke band op in bocht 1. In het laatste uur crashte Lynn. Hij wist de pitstraat nog wel te halen, maar viel daar alsnog uit.

Ferrari wint LMGT3-klasse, Porsche kampioen

Ferrari boekte zijn eerste overwinning in de LMGT3-klasse, met Davide Rigon, Francesco Castellacci en Thomas Flohr achter het stuur van de #54 AF Corse. Rigon pakte de winst door Gregoire Saucy van de #59 United Autosports McLaren in de laatste ronde te passeren.

Saucy zou uiteindelijk nog ver terugvallen. Ook de #92 Manthey Porsche van Klaus Bachler, Aliaksandr Malkyhin en Joel Sturm kwam nog voorbij, waarmee dit drietal met nog één race te gaan de titel bij de rijders veroverde. Maxime Martin, Valentino Rossi en Ahmad Al Harthy maakten met de #46 WRT BMW het LMGT3-podium compleet.

