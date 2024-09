AF Corse Ferrari troeft Toyota en De Vries af in WEC-race Austin

De #83 AF Corse Ferrari van Robert Kubica, Ye Yifei en Robert Shwartzman reed in de eerste helft van de 6-uursrace van het World Endurance Championship op het Circuit of the Americas al lange tijd aan de leiding. Met een undercut wist de #7 Toyota GR010 Hybrid echter de koppositie over te nemen met nog zo'n twee uur voor de boeg. Kamui Kobayashi, die de bolide deelde met Mike Conway en Nyck de Vries, reed vervolgens weg bij Shwartzman, maar het rijderstrio in de als klantenauto ingeschreven Ferrari 499P kreeg de leiding later in de race toch weer terug. Dat was met 40 minuten voor de boeg, toen de #7 Toyota een drive through-penalty moest inlossen voor een overtreding tijdens een gele vlag.

Kobayashi keerde negen seconden achter Shwartzman terug op de baan en de Japanse voormalig Formule 1-coureur reed dat gat snel dicht, maar zou tijd tekortkomen om nog een inhaalpoging te wagen. AF Corse Ferrari zegevierde zodoende in de Lone Star Le Mans, op anderhalve seconde gevolgd door de Toyota van onder meer De Vries. 24 uur van Le Mans-winnaars Miguel Molina, Nicklas Nielsen en Antonio Fuoco eindigden als derde in de #50 Ferrari 499P, voor de #2 Cadillac V-Series.R van Earl Bamber en Alex Lynn, die met de vierde plek hun beste resultaat van het seizoen scoorden. De top-vijf werd gecompleteerd door Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin en Charles Miles in de #35 Alpine A424. De tweede Nederlander in de Hypercar-klasse, Robin Frijns, eindigde met teamgenoten Sheldon van der Linde en René Rast op de dertiende positie in de #20 WRT BMW M Hybrid V8.

Schuring pakt podium in LMGT3-klasse

Het dagsucces in de LMGT3-klasse was voor Heart of Racing. Ian James, Alex Riberas en Daniel Mancinelli reden in de #27 Aston Martin Vantage vanaf pole-position naar de overwinning op het Circuit of the Americas door een halve minuut weg te rijden bij de concurrentie. Manthey Porsche deed ondanks een nadelige Balance of Performance goede zaken door de twee resterende podiumplaatsen op te eisen. Alex Malykhin, Joel Sturm en Klaus Bachler werden met 30 kilogram strafgewicht knap tweede in de #92 Porsche 911 GT3 R, voor de zusterbolide met startnummer 91. Yasser Shahin, Richard Lietz en de Nederlander Morris Schuring hadden 25 kilogram ballast mee, maar eindigden desondanks toch op de derde plek.

Het WEC-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de 6-uursrace op de Japanse Fuji Speedway.

