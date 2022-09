Robin Frijns, die het team van Envision volgend Formule E-seizoen na vier jaar verruilt voor Abt, kende een sterke opening van het jaar. In de eerste vijf races stond de Nederlander maar liefst drie keer op het podium. Na de vierde wedstrijd in Monaco ontving Frijns nieuwe remmen en een aanpassing aan de software daarvan. Hij had echter moeite om die onder de knie te krijgen. Frijns scoorde daarna nog maar een podium. Dat deed hij door derde te worden in de openingsrace in New York. Ploegmaat Nick Cassidy sleepte daar de overwinning in de wacht. Frijns verklaart dat hij na Monaco veel meer vertrouwen kreeg in natte omstandigheden, maar dat zijn performance wegviel in het droog.

"Om eerlijk te zijn heb ik veel weekenden geworsteld", vertelt Frijns aan Motorsport.com. "Naar mijn idee lag dat voor 80 of 90 procent aan de remmen. Na Monaco vervingen we deze en had ik niet meer het gevoel dat ik aan het begin van het jaar had. We hebben het materiaal, de software en de hele mikmak vervangen. Het materiaal dat we eerder hadden konden we niet meer gebruiken. In het droge kreeg ik geen goed gevoel met de remmen, in natte omstandigheden wel. De eerste race in Seoul was nat, daar voelde ik me echt sterk... maar hoe droger het daarna werd, hoe lastiger ik het kreeg."

Frijns besloot het Formule E-seizoen 2021/2022 als zevende. Samen met Lucas Di Grassi en Jake Dennis verzamelde hij 126 punten. Echter viel de Limburger achter dat duo omdat hij er niet in slaagde te winnen. Volgend FE-seizoen keert Frijns terug naar Abt. Daar wordt hij ploegmaat van Nico Muller, een oude bekende uit de DTM.