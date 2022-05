Abt Sportsline keert volgend seizoen terug in de Formule E

De formatie van Hans-Jürgen Abt fungeerde in eerste instantie als fabrieksteam voor Audi in de Formule E. Aan het eind van het seizoen 2020-2021 vertrok het team uit de sport. De renstal won de allereerste E-Prix uit de geschiedenis met Lucas di Grassi, de Braziliaan schreef in 2016-2017 het kampioenschap op zijn naam. In 2017-2018 werd Abt kampioen bij de teams.

“De Formule E heeft altijd een speciale plek in ons hart gehad en we hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we terug wilden komen”, zegt teambaas Abt. “Nu we intern akkoord zijn over een doorstart, zijn we in gesprek gegaan met onze huidige en potentiële partners. Het doel is om een sterk team op te stellen voor het kampioenschap, zowel op als naast de baan.”

Abt opereert volgend seizoen als klantenteam en moet nog een leverancier voor de aandrijflijn aanwijzen. Er zijn momenteel zeven fabrikanten die een Gen3-wagen produceren. Met de terugkeer van Abt lijkt het vrijwel zeker dat er volgend seizoen twaalf teams op de grid staan. Er is inmiddels een overname in de maak voor het vertrekkende Mercedes, in de komende weken zou daar meer duidelijk over moeten komen.

“Duidelijk idee” over coureurs

Volgens CEO Thomas Biermaier zijn er nog geen coureurs vastgelegd, maar is er wel een duidelijk idee wie tot de kandidaten behoren. Zo zou het team in zee willen gaan met René Rast, die naast Di Grassi actief was voor het team in het laatste jaar als Audi-fabrieksteam. “We hebben hele duidelijke plannen”, aldus Biermaier. “We zullen waarschijnlijk als underdogs starten, in tegenstelling tot ons eerdere avontuur als fabrieksteam. Het is daarom nog belangrijker om slimme en snelle coureurs in de cockpit te hebben, die goed bij ons passen. De eerste gesprekken zijn inmiddels goed verlopen, ik denk dat we ons team snel rond hebben.”