René Rast naar nieuw Formule E-team McLaren

De afgelopen jaren was René Rast regelmatig te vinden in de Formule E. Tussen 2019 en 2021 reed hij voor het team van Audi. Daarna stapte het merk uit Ingolstadt uit de klasse, en richtte Rast zich als fabriekscoureur op andere taken zoals GT-racen. Afgelopen week werd bekend dat de Duitser volgend jaar overstapt naar BMW waar hij eventueel met een Hypercar kan gaan racen in 2024. Nu komt daar dus een programma in de Formule E bij. In september neemt McLaren officieel het team van Mercedes over. Mercedes won afgelopen seizoen zowel de coureurstitel met Stoffel Vandoorne, als de constructeurstitel. Een jaar eerder werd Nyck de Vries kampioen in die klasse.

Voor Rast is het een mooie kans. “Ik ben erg blij dat ik bij McLaren kan rijden. Als een autosportfan had McLaren altijd een grote aantrekkingskracht”, aldus Rast. “Het is een iconische naam in de autosport met een rijke historie, dus ik voel me bevoorrecht en trots om dit merk te vertegenwoordigen.” De coureur uit Minden heeft zin om terug te keren in het elektrische kampioenschap. “Ik heb al eens een seizoen gereden en dat was een mooie ervaring. Ik had daarna het gevoel dat het nog niet klaar was. Ik ben blij dat ik nu de kans krijg om het avontuur voort te zetten. Ik ben extreem gemotiveerd en weet zeker dat we iets moois gaan neerzetten. Ik kan niet wachten om te beginnen!”

Teambaas Ian James is ook blij met zijn nieuwe aanwinst. “Nu we op de start van een nieuw hoofdstuk afgaan, is het mooi dat we René aan onze line up kunnen toevoegen. René heeft zijn capaciteit om te racen laten zien in elk kampioenschap waarin hij uitkwam. Hij is niet alleen extreem snel, maar ook heel constant. Daarnaast heeft hij ook waardevolle ervaring in de Formule E, en dat kan ons een hoop helpen. Seizoen 9 wordt een spannende uitdaging voor ons team en ik ben bij dat we een auto in de vertrouwde handen van René hebben.”