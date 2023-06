Nadat de LMP1-klasse een langzame dood stierf toen Audi en Porsche er de brui aan gaven, en het Hypercar-tijdperk wat langzaam op gang kwam in het FIA World Endurance Championship, kan het feest dit seizoen eindelijk beginnen. Zeven verschillende fabrikanten brengen in totaal dertien Hypercars naar het volledige WEC-seizoen. Bij de 24 uur van Le Mans komen er zelfs nog drie wagens bij. In dit artikel maken we kennis met de zeven verschillende bolides die aan een nieuw gouden tijdperk in het langeafstandsracen beginnen.

Een overzicht van alle bolides die in 2023 uitkomen in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship.

Porsche 963

Het meest succesvolle merk aller tijden in de 24 uur van Le Mans keert terug met de 963 LMDh. De wagen is gebaseerd op het LMP2-chassis van Multimatic, maar daar is weinig van terug te zien. De 963 ademt Porsche. De naam 963 verwijst naar de Porsche 962, die in de jaren 80 veel successen boekte. Porsche presenteerde haar nieuwe wapen tijdens het Goodwood Festival of Speed van 2022. In de 963 ligt een twin-turbo V8, in combinatie met het standaard hybridesysteem waar alle LMDh-fabrikanten over beschikken. In het WEC zijn dat Porsche en Cadillac. Porsche werkt voor het fabrieksprogramma samen met het legendarische team van Penske, en zet het hele seizoen van het WEC twee wagens in. Daarnaast levert Porsche ook klantenwagens aan andere teams. Op Le Mans zet JOTA een derde Porsche in. Het merk is in 2023 ook actief in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Hybrid: Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki Foto: Paul Foster

Cadillac V-LMDh

Ook Cadillac rijdt een dubbel programma in 2023. In het volledige WEC-seizoen zal Chip Ganassi Racing met een wagen deelnemen. Voor Le Mans komen de tweede Ganassi en de wagen van Action Express over. De Cadillac is een ontwikkeling van het Dallara-chassis. De V-LMDh zal meteen een publiekslieveling worden, vanwege het prachtige geluid dat de atmosferische V8-motor maakt. De afgelopen jaren was Cadillac actief in de DPi-klasse in de IMSA, en de V-LMDh kan als ontwikkeling gezien worden van de DPi.-V.R. De Nederlander Renger van der Zande komt uit voor het Amerikaanse team en hoopt op succes in de topklasse tijdens de legendarische 24 uur van Le Mans.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Foto: JEP / Motorsport Images

Ferrari 499P

Na exact vijftig jaar is Ferrari terug in de topklasse van het internationale sportscarracen. Na een groot aantal tests waarvan er al beelden opdoken, reed de 499P vorig jaar bij een groot Ferrari-evenement op Imola zijn eerste meters in de prachtige klassieke kleurstelling. In de Ferrari ligt een twin-turbo V6 en een eigen ontwikkeld hybridesysteem. Het team van AF Corse, dat al jaren verantwoordelijk is voor de fabrieksoperaties in de GT-klassen, gaat het Hypercar-team runnen. Ferrari zet in het WEC en op Le Mans twee 499P-bolides in.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto: JEP / Motorsport Images

Peugeot 9X8

Kijk niet raar op als je een grijze Peugeot zonder achtervleugel ziet rijden. Hij is niet gecrasht, er is niks van de auto gewapperd en de monteurs zijn niets vergeten. Het is exact de bedoeling van de 9X8. Volgens het LMH-reglement heeft elke fabrikant een aantal vrijheden op aerodynamisch gebied. Peugeot heeft ervoor gekozen om een revolutionaire achterkant van de wagen te ontwerpen. Achter de cockpit loopt het bodywork naar beneden af, waar boven de wielen een paar kleine winglets zitten. De rest van de downforce wordt op andere plekken in de wagen opgewekt. Toen de eerste beelden van de wagen naar buiten kwamen verklaarde menigeen Peugeot voor gek, maar ze hebben het doorgezet. Het debuutjaar kende de nodige problemen, maar in de winter is er heel wat verbeterd aan de vierwiel aangedreven bolide met een 2,6 liter twin-turbo-motor. In de thuisrace op Le Mans staan er twee bolides van Franse makelij aan het vertrek.

#94 Peugeot Total Energies Peugeot 9X8 - Hybrid: Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Mu?lle Foto: Paul Foster

Toyota GR010 - Hybrid

De LMH-wagen van Toyota rijdt al sinds de introductie van de nieuwe regels in 2021 rond in de topklasse van het WEC. De GR010 wordt vierwiel aangedreven door een 3,5 liter V6 twin-turbo motor en een eigen ontwikkeld hybridesysteem. De GR010 is grotendeels gebaseerd op de LMP1 waarmee het Japanse merk uitkwam tussen 2016 en 2020. In 2021 en 2022 won Toyota de 24 uur van Le Mans met deze bolide. Er is geen enkele wagen die al zoveel racekilometers heeft gereden als de GR010. Daarmee is Toyota automatisch een van de grote favorieten in 2023. Dit seizoen zet de fabrikant twee wagens in in zowel het WEC als op Le Mans.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Foto: JEP / Motorsport Images

Vanwall Vandervell 680

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Vanwall is eigenlijk gewoon het team ByKolles. Tussen 2015 en 2020 deed het team van Colin Kolles voor het laatst mee met een LMP1-bolide. Om deel te nemen in de Hypercar-klasse moet je geregistreerd staan als fabrikant die ook straatauto's verkoopt, dus wilde Kolles de naam kopen van Vanwall, een oude fabrikant die in de jaren 50 nog meereed in de Formule 1. De naamrechten leverden een juridisch geschil op en vorig jaar werd de deelname geweigerd vanwege de onzekerheid. Nu is Vanwall [ByKolles dus] erbij met een auto voor het hele WEC-seizoen. De auto is non-hybride en al het vermogen komt uit een Gibson V8-motor.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jacques Villeneuve Foto: Paul Foster

Glickenhaus 007 LMH

Tot slot de wagen van het team van Jim Glickenhaus. De kleine Amerikaanse sportwagenfabrikant is er al sinds 2021 bij met de 007 LMH. Net als de Vanwall heeft deze bolide geen hybridesysteem. Achterin de 007 ligt een 3,5 liter V8 twin-turbo-motor. In 2022 eindigde het kleine team op het algemene podium van de 24 uur van Le Mans. Dit jaar zet Glickenhaus bij de meeste WEC-races een auto in, en voor Le Mans komt er een tweede bolide bij.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007: Romain Dumas, Ryan Briscoe, Olivier Pla Foto: Eric Le Galliot