Rast bevestigd als BMW-fabriekscoureur vanaf 2023

René Rast maakte eerder deze maand verrassend bekend een punt te zetten achter zijn twaalfjarige samenwerking met Audi Sport. Bij het Duitse merk werd hij een van de meest succesvolle coureurs in de DTM. Rast werd er drie keer kampioen, won 24 keer en pakte 21 pole-positions. Naast de DTM maakte hij ook naam voor zichzelf in de GT-klasse. Hij won tweemaal de 24 uur van Spa-Francorchamps, zegevierde op de Nordschleife en pakte de ADAC GT Masters-titel. "Ik kijk na succesvolle jaren bij Audi uit naar mijn nieuwe uitdaging", aldus Rast. "Ik volg al een tijdje wat er gebeurt bij BMW M Motorsport. Ik zette ook mijn eerste stapjes in de autosport in de Formule BMW. Mijn terugkeer naar BMW ruim twintig jaar later, is een mooi verhaal en een logische stap voor mij."

In eerste instantie zou Rast tot eind 2023 bij Audi aanblijven en de leiding nemen in de ontwikkelingen van de LMDh-wagen voor zowel het IMSA- als WEC-kampioenschap. Dit programma werd echter aan het begin van dit jaar geschrapt, naar verluidt focust het Duitse merk zich op de Formule 1. Dit wordt als een van de belangrijkste redenen gezien voor het vertrek van Rast. De kans is groot dat hij vanaf 2024 deel uitmaakt van het LMDh-programma van BMW. Dat breidt vanaf dat jaar uit naar het WEC na een seizoen uitsluitend in IMSA te hebben gereden. BMW heeft WRT aangesteld als fabrieksteam in het WEC, hetzelfde team waarmee Rast momenteel in de LMP2-divisie van het WEC racet.

Rast rijdt naar verwachting volgend jaar ook in de Formule E met McLaren, dat het titelwinnende team van Mercedes heeft overgenomen. "Ik ken René goed uit mijn tijd bij Audi. Ik ben verheugd dat we gaan samenwerken bij BMW M Motorsport", zegt Andreas Roos, chef van BMW M Motorsport. "Hij is een veelzijdige coureur en een fantastische aanvulling op onze rijdersselectie. Zijn succes spreekt voor zich. Hij is meteen snel in elke auto waarin die stapt. Hij heeft een nauwgezette benadering van zijn werk. Dat heeft altijd indruk op me gemaakt. Ik heb er vertrouwen in dat hij ons op veel gebieden van dienst gaat zijn, of het nu gaat om racen of het ontwikkelen van de auto's."