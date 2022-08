WRT breekt met Audi en rijdt in 2024 met BMW in LMDh-klasse

BMW keert volgend raceseizoen terug naar de topklasse van langeafstandsracerij. Dan maakt het zijn debuut met de nieuwe BMW M Hybrid V8-racer met Team RLL in het IMSA-kampioenschap. In 2024 gaat het ook aan de slag in het WEC. Samen met het WRT-team gaat het Duitse merk voor het eerst sinds 1999 een poging wagen om de 24 uur van Le Mans te winnen. WRT reed sinds de start van het GT3-team in 2010 met Audi. Het team won de 24 uur van de Nürburgring, de 24 uur van Spa, de 12 uur van Bathurst en talloze titels in de GT World Challenge. Eerder op dinsdag maakte WRT bekend te stoppen met Audi. Het Belgische team, dat vorig jaar tijdens zijn Le Mans-debuut won in de LMP2-klasse, veroverde ook de LMP2-titels in het WEC en de European Le Mans Series. Het initiële plan was om in 2023 met Audi in zee te gaan in het LMDh-programma, tot dit werd geannuleerd.

WRT-teambaas Vincent Vosse is bijzonder blij met de start van de nieuwe samenwerking met BMW M Motorsport en beschrijft de stap naar LMDh als een volgende logische zet voor het team. "We zijn niet alleen enthousiast over de uitdaging die voor ons ligt, maar tevens dankbaar voor het vertrouwen dat BMW M Motorsport in ons stelt. Ik kan me goed herinneren dat BMW in 1999 Le Mans won. Ik was op dat moment een van de coureurs van een ander team. We gaan hard werken om dit soort momenten te herhalen en samen te beleven." De M Hybrid V8 werd vorige maand voor het eerst aan de tand gevoeld in Italië, dicht bij de fabriek van chassis partner Dallara. WRT onderwerpt de auto eerst aan een intensief testprogramma, voordat het ermee gaat racen in het WEC.

BMW M Motorsport-chef Andrea Roos ziet in WRT de ideale partner om terug te keren naar Le Mans. Een GT3-programma met het team in 2023 moet nog besproken worden, maar de verwachting is dat WRT volgend seizoen, naast LMP2, ook actief aan de slag gaat in de GT3-klasse.

"Vanaf het begin waren de gesprekken met Vosse en zijn partners zeer positief", zegt Roos. "Het was meteen duidelijk dat we een passie delen voor het WEC-project en de BMW M Hybrid V8. Het duurde dan ook niet lang om tot een overeenkomst te komen. Nu volgt een periode van intensieve voorbereidingen op volgend jaar, dat gaat vooraf aan de eerste competitieve optredens in 2024. We hebben nog geen potentiële optredens voor WRT in GT-races overwogen. In de komende maanden nemen we een beslissing over ons raceprogramma voor de BMW M4 GT3 in 2023, dat doen we in nauwe samenwerking met al onze BMW M Motorsport-teams."

BMW M-baas Franciscus van Meel voegt daaraan toe. "We zijn trots en verheugd dat een topteam als WRT ermee instemt om onze BMW M Hybrid V8 in te lijven en ermee ten strijde te trekken op Le Mans en in alle andere WEC-races. De komende jaren gaan ons in een sterke positie brengen in beide klassen: met het RLL-team in IMSA en met WRT in het WEC."