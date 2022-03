Audi blaast terugkeer naar WEC en IMSA af, F1-geruchten nemen toe

Het was de bedoeling dat Audi vanaf volgend jaar weer op het hoogste niveau mee zou doen in de endurance. Het merk uit Ingolstadt schreef eerder dertien keer de 24 uur van Le Mans op zijn naam, alvorens eind 2016 de focus naar de Formule E te verleggen. Inmiddels heeft Audi de elektrische raceklasse de rug toegekeerd. De fabrikant debuteerde dit jaar in de Dakar Rally en werkte aan een terugkeer naar de endurance. Maar dat laatste programma lijkt nu geschrapt.

Een woordvoerder van Audi Sport wil alleen kwijt dat de ontwikkeling van de nieuwe prototype onder het LMDh-reglement is gepauzeerd. “We hebben het project voor twee of drie maanden onderbroken”, laat de zegsman aan Motorsport.com weten. “De capaciteit wordt nu op een andere en meer verstandige manier ingezet.”

Het was al even stil rond het endurance-programma van Audi, dat sinds eind vorig jaar gelinkt wordt aan Formule 1-deelname vanaf 2026, als er een nieuw motorreglement in werking treedt. Het merk met de vier ringen zou gesprekken voeren met McLaren en deze week kwam naar buiten dat men zeer dicht bij een deal is met Williams. Een andere mogelijkheid is dat de Volkswagen-dochter met een compleet nieuw team in de koningsklasse van de autosport stapt, al moet er dan wel 200 miljoen dollar aan inschrijfgeld worden betaald.

Dat Audi de capaciteit op een 'andere en meer verstandige' manier gebruikt, heeft overigens niet direct iets te maken met een mogelijke F1-entree. Motorsport.com heeft vernomen dat er meer tijd en financiële middelen in de RS Q e-tron, zoals de elektrische rallywagen van Audi heet, moet worden gestoken dan aanvankelijk was voorzien. Het is niettemin wel een belangrijke indicatie dat het endurance-programma op het moment geen prioriteit geniet binnen Audi.