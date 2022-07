BMW begint LMDh-tests en kondigt WEC-programma aan voor 2024

BMW was in het superseizoen 2018-2019 nog present in het World Endurance Championship met de M8 GTE, maar in het jaar daarna werd de focus verlegd naar het IMSA. De laatste deelname van de fabrikant met een prototype op Le Mans dateert zelfs van 1998, toen de race werd gewonnen met de V12 LM. Eerder presenteerde BMW al een LMDh-auto die de naam M Hybrid V8 heeft gekregen en die in 2023 in de GTP-klasse van het IMSA moet debuteren. Over deelname aan het WEC en de 24 uur van Le Mans was nog niets bekend, maar bij de shakedown van de M Hybrid V8 op Autodromo Riccardo Paletti in Italië werd bekendgemaakt dat dit debuut in 2024 volgt.

"Door het zeer krappe schema van het LMDh-project, was het plan altijd al om tijdens het eerste seizoen in 2023 slechts op één kampioenschap te focussen. De IMSA-serie is hier perfect geschikt voor", maakte BMW bekend na de shakedown van afgelopen maandag. "Voor de middellange termijn was ons doel echter om natuurlijk op twee fronten te racen en ook gebruik te maken van het platform dat het WEC en de 24 uur van Le Mans bieden. Hier werken wij nu vastberaden aan, tegelijkertijd met ons programma in Noord-Amerika. Maandag hebben we een belangrijke volgende stap gezet. De auto heeft een succesvolle shakedown gehad bij Dallara in Varano de Melegari. We beginnen nu met het intensieve testwerk voor ons racedebuut in januari 2023 op Daytona."

BMW is de vierde fabrikant die een succesvolle test heeft afgewerkt met een LMDh-bolide. Eerder gingen Porsche, Cadillac en Acura het Duitse merk voor. Deze drie fabrikanten zijn in 2023 ook tegenstander van BMW in de GTP-klasse van het IMSA. De komende dagen krijgt de test een vervolg, voordat de aandacht verschoven wordt naar de 24 uur van Spa van dit weekend. Daarna volgen meer tests in Europa, voordat de auto's naar de Verenigde Staten worden verscheept om de voorbereidingen op de IMSA te beginnen. Zo moet de M Hybrid V8 deelnemen aan minimaal een van de IMSA-tests op Road Atlanta (3-5 oktober) of Daytona (6-7 december) om de auto te homologeren voor de GTP-klasse. De operatie van het fabrieksteam in de VS is in handen van Rahal Letterman Lanigan Racing, dat al jarenlang verbonden is aan BMW.