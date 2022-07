Ferrari wil huidige GT-coureurs inzetten bij entree Hypercar-klasse

Ferrari verrichtte afgelopen week de shakedown van de LMH-bolide, waarmee het in 2023 debuteert in de topklasse van het World Endurance Championship. In een eerder stadium kondigde teambaas Antonello Coletta al aan dat het testprogramma voor het hybride prototype grotendeels wordt afgewerkt door coureurs die momenteel onderdeel zijn van Ferrari's GT-programma in het WEC. Na afloop van de eerste testdagen met de auto heeft hij duidelijk gemaakt dat er ook de intentie is om de zes racecoureurs uit dat gezelschap te kiezen.

"We kiezen liever iemand van onze huidige line-up. Dat is in ieder geval onze droom, maar het uiteindelijke antwoord heb ik nog niet", vertelt Coletta tijdens het WEC-weekend op Monza. "Als onze coureurs competitief en sterk zijn tijdens het testen van de LMH, waarom zouden we dan iets moeten veranderen? Ik geef er de voorkeur aan om te racen met coureurs uit onze familie."

Momenteel heeft Ferrari negen volledige fabrieksrijders in de GT-gelederen. Alessandro Pier Guidi mocht woensdag de eerste meters afleggen met de nieuwe LMH-auto. Ook Nicklas Nielsen kwam op de eerste twee dagen in actie, terwijl Davide Rigon en Andrea Bertolini op vrijdag met het prototype reden. Verder zijn ook James Calado, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Daniel Serra en Alessio Rovera volledige fabrieksrijders in het GT-programma van Ferrari, zij maken dus ook kans op een van de zes plekjes in de LMH-formatie.

Na drie dagen testen op Fiorano gaat Ferrari "binnen 15 tot 20 dagen" naar echte racecircuits om het testprogramma met de LMH-auto een vervolg te geven. Dat programma is volgens Coletta "zeer zwaar", iets wat ook nodig is in de aanloop naar het debuut van de auto tijdens de WEC-race op Sebring in maart. Toch sluit de teambaas niet uit dat de auto in de aanloop naar de serieuze tests nog enkele malen aan de tand wordt gevoeld op Fiorano.

Video: De shakedown van de Ferrari LMH in beeld