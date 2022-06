BMW toont nieuwe LMDh-wagen voor IMSA 2023

De wagen doet vanaf volgend seizoen mee in de nieuwe GTP-klasse van het IMSA-kampioenschap waar het de strijd zal voeren met Cadillac, Acura en Porsche. In 2024 komt Lamborghini daar ook nog bij. De LMDh-wagens zullen het in 2023 onder meer opnemen tegen de wagens die onder de Le Mans Hypercar-reglementen gebouwd worden in het FIA World Endurance Championship. Daar doen Toyota, Peugeot, Glickenhaus en in de toekomst ook Ferrari aan mee. De reglementen van de beide kampioenschappen zijn bedoeld om een breed competitief veld te creëren.

De fabrieksformatie van BMW zal in het IMSA-kampioenschap gerund worden door Rahal Letterman Lanigan Racing. Dat team kwam in 2009 in aanraking met BMW en runde de afgelopen jaren ook de GT3-wagens die meededen in de GTD Pro-klasse van IMSA.

BMW heeft geen specifieke details over de krachtbron van de wagen gegeven, maar de naam doet vermoeden dat het gaat om een acht cilinder-krachtbron met een spec hybride systeem. Naar verluidt is de motor gebaseerd op het type dat voorheen in de DTM gebruikt werd.

Het testprogramma van de nieuwe M Hybrid V8 begint ‘binnenkort’, zo laat de formatie weten. Het testwerk zal grotendeels in de Verenigde Staten plaatsvinden.

Foto's: De nieuwe BMW M Hybrid V8

BMW M Hybrid V8 1 / 9 Foto door: BMW AG BMW M Hybrid V8 2 / 9 Foto door: BMW AG BMW M Hybrid V8 3 / 9 Foto door: BMW BMW M Hybrid V8 4 / 9 Foto door: BMW AG BMW M Hybrid V8 5 / 9 Foto door: BMW AG BMW M Hybrid V8 6 / 9 Foto door: BMW AG BMW M Hybrid V8 7 / 9 Foto door: BMW AG BMW M Hybrid V8 8 / 9 Foto door: BMW AG BMW M Hybrid V8 9 / 9 Foto door: BMW AG