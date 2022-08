“Het was een verschrikkelijk moeilijke beslissing”, zegt Rast, een van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van Audi. “Audi is de afgelopen jaren een belangrijk deel van mijn leven geweest. We hebben een fantastische samenwerking gehad en hebben samen mooie successen gevierd. Die momenten zal ik nooit vergeten, net als de prachtige mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben in die successen. Het Class 1-tijdperk in de DTM was voor mij echt een hoogtepunt. De Audi RS 5 DTM, met de vier-cilinder turbomotor, was een fantastische racewagen. Helaas kwam dit tijdperk te vroeg ten einde. Helaas had ik ook pech. Het Le Mans-programma (LMP1) stopte toen ik bij het team kwam, hetzelfde geldt voor het Formule E-programma. Ik geniet op dit moment ontzettend van de GT3-races in de DTM, maar ik heb nog wat andere doelen in de autosport die ik graag wil najagen. Daarom heb ik besloten aan het eind van dit seizoen afscheid te nemen van Audi.”

De drievoudig kampioen in de Porsche Supercup kwam in 2011 in dienst bij Audi. Hij reed in die tijd in verschillende kampioenschappen voor het merk met de vier ringen. Met de GT3-wagens van de Duitse constructeur was hij actief in GT Masters (kampioen in 2014) en het Blancpain-kampioenschap. In 2014 schreef hij de 24 uur van de Nürburgring, de belangrijkste langeafstandsklassieker voor Duitse fabrikanten, op zijn naam met Phoenix Racing. In 2012 won hij de 24 uur van Spa, in 2012 en 2016 zegevierde hij in de 24 uur van Daytona. In 2016 debuteerde hij vervolgens met Audi in de DTM. Een jaar later pakte hij zijn eerste van in totaal drie kampioenschappen. In die jaren won hij 24 races en greep hij 20 keer pole-position. Vervolgens reed Rast twee seizoenen voor het Audi-fabrieksteam in de Formule E, maar met slechts twee podiums bleven de grote successen daar uit. Dit seizoen keerde Rast terug in het GT3-tijdperk van de DTM. Hij staat momenteel derde en is de beste Audi-coureur.

“René Rast heeft zoveel bereikt bij Audi Sport, vooral in de DTM. Dat is uniek”, zegt Oliver Hoffmann, bestuurder van de technische afdeling bij Audi. “Het is pijnlijk dat we René na zo’n succesvolle reis moeten laten gaan. Ons motorsportprogramma wordt momenteel beperkt door de elektrificatie van het bedrijf. René staat op zijn beurt op een belangrijk punt in zijn carrière, hij wil een nieuwe weg inslaan. René heeft een belangrijke plek in de historie van Audi Sport en zal altijd een vriend van de Audi-familie blijven. We wensen hem het beste voor de toekomst.”

Rast was samen met Nico Müller een van de coureurs die de ontwikkeling van de Audi LMDh voor zijn rekening zou nemen. Het project werd aan het begin van dit jaar stilgelegd, onder meer door de gesprekken over een entree in de Formule 1. Rast mag daardoor een jaar voor het verlopen van zijn contract vertrekken uit Ingolstadt. Het maakt de weg vrij voor een terugkeer in de Formule E. Hij is in verband gebracht met de nieuwe McLaren-formatie, die komend seizoen voortkomt uit de kampioensformatie Mercedes.