Audi reageert op F1-entree in 2026: "Verwacht niet snel antwoord"

Afgelopen dinsdag bevestigde de FIA World Motor Sport Council het nieuwe motorreglement voor 2026. De Formule 1 gaat door met de V6-power unit, maar kiest voor een versimpelde versie. Het elektrisch vermogen stijgt aanzienlijk, waardoor de motoren meer dan 1.000 pk gaan produceren. De MGU-H verdwijnt. Met deze bekendmaking lijkt de toetreding van Porsche in F1 een formaliteit. De kans is zeer groot dat het Duitse merk vanaf 2026 als motorfabrikant in zee gaat met Red Bull Racing. Tegenover het Duitse sportpersbureau SID laat de sportwagenbouwer weten dat een eventuele deelname "te zijner tijd" bekend wordt gemaakt.

Een ander groot merk uit de portfolio van de Volkswagen Group, en dat al enige tijd in verband wordt gebracht met F1, is Audi. Dit Duitse merk neemt naar verluidt Alfa Romeo over en treedt daarmee in 2026 als fabrieksteam toe tot de Formule 1. Uiteraard is ook Audi de bevestiging van de nieuwe reglementen niet ontgaan, maar toch willen de bazen uit Ingolstadt de tijd nemen om alles door te spitten. "De aangenomen regelgeving wordt nu tot in detail bestudeerd", zegt een woordvoerder van Audi tegen SID. "Een besluit in de nabije toekomst is niet te verwachten. De nieuwe reglementen zijn tijdens de zomerreces goedgekeurd. Enkele besluitvormers, waaronder de directie, zijn door een vakantie niet aanwezig." Potentiële nieuwelingen hebben na de bevestiging van het FIA World Motor Sport Council vijftien dagen de tijd om toe te zeggen. Audi voelt echter geen druk: "Voor zover wij begrijpen, is het proces voor registratie van motorfabrikanten voor het seizoen 2026 nog niet in gang gezet."

De Formule 1 sprak al maanden over een eventuele toetreding van beide merken, daarbij was wel een grote eis dat de huidige V6-krachtbronnen versimpeld zouden worden. Met de bevestiging van eerder deze week is de weg vrijgemaakt voor Red Bull-Porsche.