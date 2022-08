Berger droomt hardop over DTM-race op de Nordschleife in 2023

De organisatie van de DTM is momenteel druk bezig met de kalender voor het komende seizoen. Naast een race op de Salzburgring is een terugkeer naar de legendarische Nürburgring-Nordschleife een van de gespreksonderwerpen aan tafel. Doordat er in de DTM sinds vorig jaar gereden wordt met GT3-bolides, is de droom in ieder geval in theorie nu haalbaar geworden. "We zouden het graag doen, maar ik heb de steun van Nürburgring GmbH nodig", liet Gerhard Berger eind april tijdens de DTM-seizoensopener in Portugal al eens optekenen.

Volgens de Duitse collega's van Motorsport.com zijn de uitspraken van Berger geen PR-stunt. DTM-koepelorganisatie ITR zou er serieus over nadenken om al in 2023 terug te keren naar het ruim 20 kilometer lange circuit. De DTM was er in 1993 voor het laatst. Een DTM-wedstrijd zou bij een ander evenement ingevoegd kunnen worden, zoals de 24 uursrace die er elk jaar wordt gehouden, of een apart evenement kunnen worden. Het probleem bij de eerste optie zouden de sponsorcontracten van de verschillende raceklassen zijn. "Maar soms, als je gaat zitten en het op een rijtje zet, zijn er niet zoveel problemen meer over", aldus Berger. "Ik zou dolgraag met de DTM rond de grote lus van de Nürburgring willen rijden", aldus de voormalige F1-piloot voor onder meer Ferrari, McLaren en Benetton.

Bortolotti en Stuck enthousiast

Wanneer de Nordschleife weer op de DTM-kalender komt, zal er in de pitboxen zeker en vast gejuich klinken. "Als je alleen maar denkt aan puur racen, dan zou de Nordschleife mijn grootste favoriet zijn", zegt huidig kampioenschapsleider Mirko Bortolotti in een interview met Motorsport-Total.com. "Maar dat is waarschijnlijk onmogelijk of zal moeilijk worden", voegt de Grasser Lamborghini-coureur er gelijk aan toe. Gezien het sprintformat zou een DTM-race in de Eifel niet veel langer dan zes ronden duren. Maakt niet uit volgens Bortolotti, die in 2020 en 2021 aan de 24-uursrace deelnam. "Het zou waarschijnlijk nog steeds cool zijn." Maar duelleren wordt volgens hem wel een uitdaging. "Er zouden waarschijnlijk weinig inhaalmanoeuvres zijn. Tot de Döttinger Höhe, daar gebeurt veel."

Wat ook helpt, is dat de Nürburgring-Nordschleife een 3T-licentie heeft, die begin dit jaar werd vernieuwd en races met GT3-wagens toestaat. Bovendien heeft DTM-bandenpartner Michelin veel ervaring met 's werelds langste permanente racecircuit door het gebruik van hun rubber in de 24-uursrace en in de Nürburgring Endurance Series NLS. Een behoorlijke hindernis lijken de logistieke kosten te zijn. Want anders dan in het NLS, waar de uitzendingen hoofdzakelijk via boordcamera's plaatsvinden, worden in de DTM hogere eisen gesteld aan de TV-productie. Om het hele circuit voor slechts enkele ronden met camera's te bedekken, en ook te zorgen voor baancommissarissen, zou een behoorlijke financiële uitdaging zijn. Verder moet bij kaartverkoop de hele racebaan afgesloten worden.

De 71-jarige Hans-Joachim Stuck, die vele kilometers heeft afgelegd op het cultcircuit, ziet nog een uitdaging. "Je moet voorzichtig zijn op de Nordschleife. Het heeft veel hobbels en sprongen", laat hij aan Motorsport-Total.com weten. "De auto's van tegenwoordig zijn niet meer geschikt om mee te springen." Stuck steunt het plan van Berger, maar eerst een testrit afleggen lijkt hem verstandig. Deze verkenning zou hij graag voor zijn rekening nemen. "Geen probleem."