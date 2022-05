Rast in gesprek met McLaren over terugkeer in Formule E

McLaren maakte maandag officieel bekend dat het vanaf het seizoen 2022-2023 de inschrijving van Mercedes overneemt in de Formule E. De Britse sportwagenfabrikant staat daarmee aan de vooravond van hun debuut in de elektrische klasse, maar coureurs heeft men tot nu toe nog niet gepresenteerd. De zoektocht is echter in volle gang en inmiddels lijkt men te zijn uitgekomen bij René Rast. De 35-jarige Duitser is momenteel fabriekscoureur van Audi, maar zijn manager was afgelopen weekend in Berlijn aanwezig bij de Formule E-races om te onderhandelen met McLaren. Dat melden onze collega’s van Motorsport-Total.

Rast is bezig aan zijn achtste jaar in dienst van Audi en met de Duitse autofabrikant heeft hij de nodige successen geboekt. Zo werd hij drie keer kampioen in de DTM en werkte hij voor Audi Abt een Formule E-seizoen af, tot het merk aan het einde van het seizoen 2020-2021 uit de elektrische klasse vertrok. Desondanks tekende Rast eind 2021 een nieuw fabriekscontract bij Audi, waardoor hij dit jaar kon terugkeren in de DTM en zich zou richten op de ontwikkeling van de LMDh-bolide. Hij leek dan ook op pole-position te staan om in 2023 namens Audi deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, maar inmiddels heeft het merk uit Ingolstadt het project in de ijskast gezet.

Zelf lijkt Rast open te staan voor een terugkeer in de Formule E, zo gaf hij eind april tijdens de DTM-ronde in Portimao aan bij Motorsport-Total.com. “We moeten in de komende weken en maanden zien hoe het zich ontwikkelt, maar over het algemeen sta ik in de toekomst voor alles open. Dat kan Formule E, LMDh, IMSA, WEC of DTM zijn. Ik zou niet meteen iets afwijzen.” Toch lijkt Rast de hoop op deelname aan het LMDh-project van Audi ook nog niet opgegeven te hebben: “Ik zou graag willen starten in Le Mans. Maar we moeten ook afwachten welk besluit Audi neemt over de voortzetting van de LMDh. Dat moeten we zien – en ik heb nog niet verder gekeken, omdat er wat dat betreft geen nieuws is vanuit Audi.”