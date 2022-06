Het Formule E-seizoen 2021-2022 is na de twee E-Prix in Berlijn precies halverwege en Mercedes staat er opnieuw goed voor. De Duitse autofabrikant is regerend kampioen bij de teams en heeft na de dubbele podiumfinish in de tweede race in de Duitse hoofdstad een voorsprong van 25 punten op Venturi. Bij de coureurs gaat Stoffel Vandoorne aan kop, terwijl teamgenoot Nyck de Vries als nummer zes afreist naar Jakarta, waar de negende E-Prix van het seizoen op het programma staat. De regerend wereldkampioen heeft het enkele races lastig gehad, maar revancheerde zich in Berlijn door de tweede race te winnen.

Voorafgaand aan de eerste Formule E-race in Indonesië stelt De Vries dat hij er om meerdere redenen zin in heeft. “Ik denk dat iedereen altijd uitkijkt naar nieuwe uitdagingen en aangezien Jakarta een nieuwe race op onze kalender is, brengt dat veel uitdagingen met zich mee”, vertelt de coureur uit Uitwellingerga. “Persoonlijk kijk ik enorm uit naar de terugkeer naar het Aziatische continent. Sinds het begin van de pandemie zijn we daar nog niet teruggekeerd, dus het is geweldig om er dit weekend weer te zijn. Wat het voor mij extra bijzonder maakt, is dat ik Indonesische roots heb – het wordt een spannend en bijzonder raceweekend.”

Daar waar De Vries in zijn seizoen in Berlijn nieuw leven inblies, hield teamgenoot Vandoorne de goede vorm juist vast. Ondanks twee derde plaatsen zag hij zijn voorsprong weliswaar slinken, maar met vijf podiumplaatsen in acht races is de Belg nog altijd WK-leider. De missie in Jakarta is helder: opnieuw sterk voor de dag komen. “Een nieuwe stad, een nieuw circuit. Jakarta is een beetje een onbekende voor iedereen, maar ik hou ervan om nieuwe circuits te ontdekken. Het is altijd spannend. Ik hou van de uitdaging dat je niet precies weet wat je moet verwachten”, blikt Vandoorne vooruit. “Als team zijn we denk ik ook sterk in dergelijke situaties. We zijn goed voorbereid, weten wat mogelijk is en moeten dat nu in ons voordeel gebruiken. De vorige keer hadden we een goede race en het doel is natuurlijk om op dezelfde manier door te gaan, zonder te veel te verwachten. Ik heb het volste vertrouwen in de auto en in het algemeen waren onze races goed. Dat is dit weekend opnieuw de doelstelling: een goede race afwerken.”

Zaterdag om 2.15 uur Nederlandse tijd vindt de eerste vrije training voor de E-Prix van Jakarta plaats. De kwalificatie begint om 5.40 uur, om 10.00 uur is het tijd voor de race.