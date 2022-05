McLaren neemt Mercedes-operatie in Formule E over

McLaren laat zaterdagochtend weten veel zin te hebben in het avontuur. Het team stapt in op het moment dat het Formule E-kampioenschap een nieuwe fase ingaat, met de komst van de snelle Gen3-wagens. De concrete plannen en de rijderskeuze zullen later bekend worden gemaakt, aldus het merk uit Woking.

McLaren werd in 1963 opgericht door Bruce McLaren en maakte drie jaar later haar Formule 1-debuut. Sindsdien werden er twintig wereldtitels in de F1 gewonnen en meer dan 180 Grand Prix-zeges gepakt. Daarnaast boekte McLaren drie Indy500-overwinningen en won het de 24 uur van Le Mans tijdens haar debuut. Naast de F1 is McLaren momenteel ook actief in het IndyCar- en Extreme E-kampioenschap.

"McLaren wil het altijd opnemen tegen de besten en aan de top van de technologie staan, waarmee we onze fans, partners en andere mensen kunnen inspireren en vermaken", laat McLaren Racing CEO Zak Brown weten. "Formule E voldoet aan die criteria, net als de andere kampioenschappen waarin we uitkomen. Het gaat om het racen, maar daarnaast is de Formule E vanuit strategisch, commercieel en technisch oogpunt een goede toevoeging aan McLaren Racing. Het zal ons zeker een helpen om het EV-racen nog beter te begrijpen en ons verder te brengen op ons duurzaamheidspad."

Mercedes-mensen worden familie

Brown vindt het daarnaast een fijne gedachte dat McLaren een nieuw thuis biedt voor de mensen van het Mercedes Formule E-team, waar Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne voor rijden. Brown: "Zij zijn het toonaangevende team. Zij worden een volwaardig onderdeel van de McLaren Racing-familie." Ian James, nu het hoofd van het Mercedes Formule E-team, zal ook bij McLaren in de Formule E de troepen gaan aanvoeren. "Het is een voorrecht om deel uit te gaan maken van de McLaren Racing-familie", aldus James. "McLaren staat synoniem voor succes en topprestaties. Dit is voor alle partijen goed nieuws, maar zeker ook voor de mensen van het huidige team. Zij vormen het kloppende hart. Ik ben blij dat ik met hen kan blijven werken."

Ook Formule E CEO Jamie Reigle is in zijn nopjes met de komst van McLaren. "Vanaf komend seizoen en de start van het Gen3-tijdperk, is dit de enige plek waar McLaren de strijd aangaat tegen historische namen uit de autosport, zoals Porsche, Jaguar, Maserati en Nissan."