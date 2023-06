Binder biedt KTM excuses aan voor mislopen van twee TT-podiums

Brad Binder werd bij beide wedstrijden door de officials teruggezet in de uitslag vanwege het overschrijden van de baangrenzen. Na meerdere overtredingen in de sprintrace kreeg hij een tijdstraf van drie seconden, in plaats van een long-lap penalty die hij niet kon nemen vanwege het late moment van de overtreding. Hierdoor zakte Binder van de derde naar de vijfde plaats. Fabio Quartararo van Yamaha profiteerde hiervan en mocht als derde man mee naar het TT-podium. Zondag leverde het aanraken van de groene verf in bocht 8 - dezelfde bocht die hem in de problemen had gebracht in de sprint - Binder opnieuw een straf op. De KTM-coureur ging nu in de laatste ronde in de fout, waardoor hij volgens de regels een plek moest inleveren. De derde plaats ging nu naar Aprilia-coureur Aleix Espargaro.

"Het spijt me enorm voor mijn team," zei Binder na afloop tegen onder meer Motorsport.com. "Omdat ik ze twee podiumplaatsen heb ontnomen. Ze hebben geweldig werk geleverd en zich enorm ingespannen. Het spijt me dat ik het zo voor ze verpest heb. Maar regels zijn regels. Ik zal het proberen goed te maken op Silverstone."

Binder was zich naar eigen zeggen beide keren niet bewust van het feit dat hij een fractie naast de baan was geweest. "Ik wist niet dat ik het [de groene verf] had aangeraakt. We kwamen [na de finish] bij bocht 1 en Aleix wees naar het groen. Toen had ik zoiets van: oké, laat maar. Toen zag ik het op tv en dacht: hoe heb ik dat nou weer gedaan? Ik ging er weer een paar millimeter overheen. Maar het is wat het is. Einde verhaal."

Wat de teleurstelling op zondag nog groter maakte, was het feit dat Binders gok met een zachte achterband had gewerkt. "We besloten voor de zachte achterband te gaan en te proberen het einde te halen", vertelde Binder. "Ik had een geweldige start. Daarna was het zaak om op de rechterkant van de band te letten. Ik haalde het bijna: in de laatste twee ronden had ik een flinke terugval. Het is de eerste keer dat ik met een zachte achterband kon rijden en bijna het einde kon halen. Dat is niet mijn sterkste punt als rijder, dus ik ben trots op deze kleine prestatie. Maar twee podiumplaatsen zou zeker leuk zijn geweest."